Odgryzł policjantowi palec. Tragiczny finał pościgu w Poznaniu

15 lutego 2020 roku poznańscy policjanci ruszyli w pościg po centrum miasta za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. 29-latek podczas zatrzymania odgryzł fragment palca policjantowi.

Poznań: Odgryzł palec policjantowi!

Do policyjnego pościgu doszło w sobotę o 8:00 rano na ulicach Poznania. Opel Corsa pędził ok. 140 km/h po ul. Krzywoustego, gdzie ograniczenie prędkości wynosi do 70 km/h.

Do interwencji przystąpili więc policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego jadący nieznakowanym samochodem. Kierujący pojazdem nie zareagował na wezwanie.

29-latek wjechał na ulicę Świętego Marcina, a później skręcił na rondzie Kaponiera w lewo w ul. Roosevelta. Na wysokości Międzynarodowych Targów Poznańskich policjanci, używając swojego radiowozu jako środka przymusu bezpośredniego, zepchnęli Opla z drogi. Funkcjonariusze wspierani przez przybyły na miejsce patrol oddziału prewencji dokonali zatrzymania.

Podczas zatrzymania kierujący pojazdem 20-letni mieszkaniec Gdańska odgryzł jednemu z funkcjonariuszy półtoracentymetrowy kawałek palca.

O stanie zdrowia funkcjonariusza poinformowała w rozmowie z Polsat News podinsp. Iwona Liszczyńska z Wielkopolskiej Policji:

" Policjant czuje się dobrze, jeszcze wczoraj opuścił szpital. Jest na zwolnieniu lekarskim. Przełożeni policjanta zapewniają mu pełną pomoc i wsparcie, jakiego tylko będzie potrzebował. To dobry, doświadczony policjant. Mamy nadzieję, ze szybko wyzdrowieje i wróci do służby "

Kierowca usłyszał łącznie sześć zarzutów: sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, dwa zarzuty dotyczące znieważenia trzech policjantów, zarzut uszkodzenia ciała policjanta powyżej 7 dni oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i niezatrzymania się do kontroli mimo wezwań policji.

Zobacz również: Podatek od cukru w Polsce jednym z najwyższych na świecie. Obejmie też napoje bez cukru