To już nie jest śmieszne. Odkryto KOLEJNY monolit - tym razem w Kalifornii

To teraz opcje mamy dwie - albo będziemy ekstremalnie rozczarowani, albo naprawdę przerażeni. Pewnie już o tym słyszeliście, ale pod koniec listopada zaczęły się pojawiać i znikać tajemnicze monolity. Pierwszy na pustyni Utah, drugi niedaleko ruin legendarnej fortecy w Rumunii. Te zniknęły po kilku dniach, a teraz na mieście pojawił się nowy monolit. Tym razem stanął w Kalifornii.

To znaczy, że czas się bać najeźdźców w kosmosu albo wkurzyć się o stracony czas, gdy okaże się to być jakimś pokręconym planem marketingowym Netfliksa, czy innego Amazona.

Jak podaje The Atascadero News, 2 grudnia kolejny monolit odkryto na szczycie góry Pine w Kalifornii. Tak jak poprzednie, ten również miał około 3,5 metra wysokości i był zrobiony z lśniącego materiału. Pytania są takie same - skąd się tam wziął? Kiedy się tam wziął? Czy to sprawka kosmitów, czy próba sprzedania nam filmu, gry, serialu, a może popis sztuki nowoczesnej?

Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi. Na razie wiemy na pewno, że nikt nie udostępnił informacji na temat projektu w internecie, więc możemy stwierdzić, że jest za to odpowiedzialna jedna grupa ludzi, która pilnuje "sekretności" tego przedsięwzięcia. Niestety poza tym musimy się bawić w strzelaninę, bo nadal nie mamy pojęcia, czym tak naprawdę są te monolity. Nie wiem jak wy, ale ja jestem nimi już zmęczony.

Mam nadzieję, że zaraz ogłoszą, co rzeźby mają promować, żebyśmy mogli jako społeczeństwo zająć się czymś innym.