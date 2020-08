To, że komiksy Marvela bazują na wielu teoriach naukowych, nie jest niczym dziwnym. O wiele dziwniejsze są jednak przypadki, w których komiksowe historie okazują się pokrywać z rzeczywistością. Czy przygody Fantastycznej Czwórki przepowiedziały, co niebawem czeka Ziemię?

Bicie serca w chmurze kosmicznego gazu - nowe odkrycie naukowców

Rok 2020 przejdzie do historii nie tylko z powodu pandemii koronawirusa, ale również innych nietypowych zjawisk, które towarzyszyły nam w ciągu minionych miesięcy. Co trzydzieści dni poznajemy nową rewelację, w którą trudno uwierzyć. A to Pentagon potwierdził, że UFO jest prawdziwe, a to światu miała zagrażać plaga morderczych szerszeni, doniesiono, że odkryto prehistoryczne piekielne mrówki, a ostatnio po sieci krążą nawet plotki, iż prawdziwa Annabelle uciekała z muzeum okultyzmu imienia Warrenów.

To jednak nie koniec. Wygląda na to, że do Ziemi zbliża się prawdziwy Galactus. Tak przynajmniej orzekli internauci, kiedy usłyszeli o nowym odkryciu badaczy kosmosu.

Jak podaje Scitech Daily, naukowcy ogłosili, że chmura kosmicznego gazu znajdująca się w pobliżu jednej z czarnych dziur emituje tajemnicze pulsujące promieniowanie gamma przypominające bicie serca. Mikrokwazar określany przez NASA jako SS 433 jest umiejscowiony około 15 tysięcy lat świetlnych od Drogi Mlecznej. W jego wnętrzu znajduje się ogromna gwiazda, której masa 30-krotnie przekracza wielkość Słońca oraz nie wiele mniejsza czarna dziura. Oba ciała niebieskie orbitują się wzajemnie. Czarna dziura nieustannie pochłania energię z ogromnego słońca.

Odkrycie skomentował jeden z badaczy - Jian Li. Naukowiec przyznał, że jego koledzy po fachu są zdumieni tym zjawiskiem. Uczeni nie wiedzą, co jest przyczyną rytmicznego promieniowania do złudzenia przypominającego pracę serca organizmu żywego.

Fani komiksów Marvela i grupy Fantastic Four mają gotową odpowiedź. Jest nią Galactus - potężna kosmiczna istota starsza niż nasza galaktyka, która jest jedyną pozostałością po wszechświecie sprzed Wielkiego Wybuchu. Galactus zwany również Pożeraczem Światów podróżuje przez kosmos w poszukiwaniu planet, których energię może wykorzystać jako swój pokarm. Tę humorystyczną tezę poparł między innymi znany internetowy artysta BossLogic.

Czy naprawdę nadchodzi Galactus? Na razie nie ma co panikować. No chyba że za kilka dni na Ziemi pojawi się Silver Surfer. Wtedy nie ma dla nas ratunku, bo niestety Fantastyczna Czwórka to jedynie wymysł Stana Lee i Jacka Kirby'ego.

Nie wykluczone jednak, że za kilka lat rzeczywiście zobaczymy Galactusa, ale na szczęście tylko na dużym ekranie. Marvel Studios posiada prawa do "Fantastic Four" i już oficjalnie zapowiedziano, że za jakiś czas powoła do życia film o przygodach Pierwszej Rodziny Marvela. Fani MCU od dawna przewidują, że następnym antagonistą w filmowym uniwersum będzie właśnie Galactus.

