Nietoperze - jedni się ich boją, innych fascynują. Mało kto wie, ale w Polsce występuje aż 27 gatunków tych niezwykłych ssaków, które jako jedyne są zdolne do aktywnego lotu. Mieści się w tym nietoperz, który został niedawno odkryty na terenie naszego kraju przez polskich naukowców.

Nowy gatunek nietoperza w Polsce

Nietoperze zazwyczaj są kojarzone z horrorami. Nic dziwnego, w końcu wampiry często przybierają ich postać, by niepostrzeżenie zbliżyć się do swojej ofiary. Poza tym, to nocne stworzenia, bezszelestnie pokonujące niebo i czasami przypadkowo wlatujące do ludzkich domostw. Chociaż są dla człowieka zupełnie niegroźne, istnieje mit o wkręcaniu się ich we włosy.

Osoby, które boją się, że nietoperz zaplącze się im we fryzurę, zapewne nie będą zadowolone z faktu, że polski zbiór rękoskrzydłych poszerzył się o zupełnie nowy gatunek. Jak podaje Polsat News, doktor Krzysztof Piksa i Wojciech J. Gubała od wielu lat prowadzili badania nad obecnością na terenie Polski nietoperzy z gatunku miniopterus schreibersii, który do tej pory był widywany raczej w Europie Południowej. Górną granicą jego występowania była Słowacja. W ciągu ostatnich kilku lat gtunek zaczął migrować i osiedlać się również w Polsce.

Chiropterolodzy prowadzili swoje badania na Pogórzu Rożnowskim. Wieloletnie badania opublikowali we wrześniu 2020 roku, tym samym potwierdzając, że Polskę zamieszkuje kolejny przedstawiciel latających ssaków. Po raz pierwszy miniopterus schreibersii został zaobserwowany w piwnicy zamku w Rożnowie w 2015 roku. Naukowcy przybyli na miejsce zbadali okaz i odłożyli go z powrotem na strop kamiennego pomieszczenia. Okazało się, że była to samica w letargu. Piksa i Gubała zaczęli swoją pracę jesienią 2018 roku. Powrócili w to samo miejsce rok później i za każdym razem udało im się zaobserwować miniopterus schreibersii.

Miniopterus schreibersii - czym charakteryzuje się nowy gatunek nietoperza w Polsce?

Nowy nietoperz występujący jest przez naukowców zaliczany do gatunku średniej wielkości rękoskrzydłych. Długość ciała wynosi od 52 do 63 milimetrów. Podobnej długości jest ogon zwierzęcia. O wiele większe są skrzydła, których rozpiętość prawie dwukrotnie przekracza długość ciała. Futro zwierzęcia jest szaro-brązowe, znacznie jaśniejsze na brzuchu.

Zazwyczaj miniopterus schreibersii występuje w rejonie śródziemnomorskim, zarówno w Europie Południowe, jak i Afryce Północnej. Można go zaobserwować również w Europie Środkowej i Zachodniej. Wygląda jednak na to, że gatunek zaczyna przesuwać się na północ, co zapewne wiąże się ze zmianami klimatycznymi Ziemi. Chiropterolodzy sugerują, że z czasem miniopterus schreibersii mogą zacząć migrować jeszcze bardziej na północ kontynentu.

W latach 90. XX wieku populacja miniopterus schreibersii drastycznie spadła, co mogło być spowodowane zarówno brakiem miejsce lęgowych, jak i popularyzacja pestycydów. Z tego powodu gatunek ten określa się w Europie jako bliski zagrożenia wymarciem. Zdaniem naukowców ekspansja nietoperzy może przebiegać wzdłuż Dunajca i prawobrzeżnego dopływu Wisły, gdzie znajduje się wiele obiektów, które mogą służyć zwierzętom za tymczasowe kwatery.

