Odkryto ogromnego karalucha morskiego! Zwierzę wygląda jak z koszmaru

"Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie, niż się ich śniło waszym filozofom" - mawiał poeta i miał rację! Grupa naukowców z Indonezji natknęła się jakiś czas temu na dziwne stworzenie z głębi oceanu. Okazało się, że badacze odkryli nowy gatunek zwierzęcia okrzykniętego "karaluchem morskim". Jak wygląda ta istota?

Zazwyczaj, kiedy myślimy o zwierzętach, mamy w głowie puchate, urocze stworzonka, które kojarzą nam się nadzwyczaj pozytywnie. Prawda jest jednak taka, że ssaki stanowią mniejszość populacji istot żywych na Ziemi, a co za tym idzie, przeważają istoty, które wielu ludzi może odbierać w kategoriach stworów z horrorów. I do nich właśnie zalicza się bohater tego artykułu. Czym jest karaluch morski?

O odkryciu zwierzęcia poinformował portal Mashable Asia. Pierwsze doniesienia o tajemniczym zwierzęciu pojawiły się w roku 2018, kiedy ekspedycja naukowa wyruszyła z zamiarem zbadania wybrzeża Jawy Południowej. Grupa badaczy dokonała ciekawego znaleziska. Minęło wiele miesięcy i naukowcy w końcu mogą potwierdzić, że odkryli zupełnie nowy gatunek równonoga o wdzięcznej łacińskiej nazwie Bathynomus raksasa. Oto jak prezentuje się to stworzenie.

Pamiętacie tego ogromnego równonoga, którego znaleźliśmy podczas nurkowania głębinowego na Jawie Południowej w czasie ekspedycji SJADES-2018 z naszymi kolegami z Lee Kong Chian Natural History Museum i Indonesian Institute of Sciences? Okazało się, że to nowy gatunek nieznany nauce, a nasi badacze pani Helen Wong wraz z doktor Conni Sidabalok (LIPI) i profesorem Peterem Ng (LKCNHM) ostatnio opisali go w naukowym dokumencie! Bathynomus raksasa to dwudziesty członek tego rodzaju. "