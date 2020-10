Odkryto tajemniczy "klucz" na powierzchni koronawirusa. Przypomina ten w Eboli, HIV i ptasiej grypy

Zespół badaczy pod kierownictwem neurobiologa Mika Simonsa z Uniwersytetu Technicznego w Monachium i wirusologa Giuseppe Balistreri z Uniwersytetu w Helsinkach ustalił nowe fakty mogące pomóc w walce z koronawirusem. Na łamach "Science" ukazały się niedawno wyniki badać mówiące o tym, dlaczego nowy wirus jest tak zaraźliwy.

Dlaczego koronawirus jest tak zaraźliwy?

Jak się okazuje, wirus wykorzystuje Neuropiline-1. Jest to białko, które występuje w ludzkich tkankach, drogach oddechowych, naczyniach krwionośnych i neuronach. To za jego sprawą wirus ma ułatwioną drogę do naszych organizmów.

Już jakiś czas temu opublikowano wyniki badań mówiące o tym, że enzym o nazwie ACE2 pomaga SARS-CoV-2 w łączeniu się z powierzchnią komórek, zaś enzym TMPRSS2 pomaga w infekowaniu.

" Fakt, że SARS-CoV-2 wykorzystuje receptor ACE2 do infekcji naszych komórek był znany, ale na zakaźność wirusów wpływa bardzo wiele czynników. W przeciwieństwie do innych wirusów układu oddechowego SARS-CoV-2 infekuje również górne drogi oddechowe, w tym błonę śluzową nosa, przez co w konsekwencji szybko się rozprzestrzenia. - Ten wirus jest w stanie opuścić nasz organizm nawet wtedy, gdy po prostu oddychamy lub mówimy. "

- wyjaśnia dr Balistreri.

Badacze porównali koronawirusa SARS-CoV z 2003 roku z SARS-CoV-2. Ich analizy były naprawdę zaskakujące.

" Punktem wyjścia do naszych badań było pytanie, dlaczego oba koronawirusy rozprzestrzeniają się w tak odmienny sposób, nawet jeśli używają w tym celu tego samego głównego receptora ACE2. "

- wyjaśnia współautor badań Ravi Ojha.

Zdaniem badaczy Neuropilina-1 może być porównana do haków, które zakotwiczają wirusa w komórkach. SARS-CoV-2 w porównaniu z SARS-CoV posiada "dodatkowy kawałek" na powierzchni białek. Tajemnicze klucze przypominają te, które posiadają wirusy Eboli, HIV i ptasiej grypy.

Międzynarodowy zespół badawczy zauważył, że w warunkach laboratoryjnych można zablokować działanie Neuropiliny-1 przeciwciałami i ograniczyć poziom zakażeń w komórkach.

" Jest zbyt wcześnie, aby spekulować, czy blokowanie Neuropiliny-1 będzie można zastosować w terapii leczenia COVID-19, ponieważ nie znamy ewentualnych skutków ubocznych takich działań. Trzeba będzie się temu przyjrzeć w przyszłych badaniach. Obecnie nasze laboratorium testuje działanie nowych cząsteczek, które zaprojektowaliśmy specjalnie w celu przerwania połączenia między wirusem a Neuropiliną-1. Wstępne wyniki są bardzo obiecujące. "

– stwierdził Balistreri.

Źródło: dzienniknaukowy.pl za Uniwersytetem w Helsinkach

