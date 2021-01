Odnalazł siostrę po 50 latach. Historia pana Jerzego poruszyła widzów "The Voice Senior"

Programy talent show nadal nie tracą na popularności. Widzowie upodobali sobie szczególnie polską wersję "The Voice", która od lat gości na antenie Telewizji Polskiej. Program ze względu na duże zainteresowanie oglądających, doczekał się specjalnych edycji skierowanych do najmłodszych oraz seniorów.

The Voice Senior: Odnalazł siostrę po 50 latach rozłąki

W programach typu talent show coraz częściej poza talentem warto mieć w zanadrzu także ciekawą historię. Widzowie oczekują od telewizji prawdziwych emocji i opowieści, które napawają nadzieją. Wzruszającymi wspomnieniami w programie podzielił się między innymi pan Jerzy Zwierzyński, który po 50 latach odnalazł siostrę.

Jak czytamy na portalu Interia, uczestnik "The Voice Senior" ma 71 lat, a muzyka to nie tylko jego pasja. Śpiewanie dawało mu ukojenie i wsparcie, kiedy zawodzili najbliżsi, a świat wydawał się okropnym miejscem.

Pan Jerzy Zwierzyński urodził się w Warszawie, a jego ojciec zmarł, gdy ten miał zaledwie rok. Mama oddała go do rodziny zastępczej. Gdy skończył 7 lat, pojawiła się znowu w jego życiu i zabrała do nowego męża i córki. Mężczyzna nie był tam dobrze traktowany. Jak opowiada w swojej historii:

Byłem bity, miałem anemię, byłem wychudzony. Moja siostra była tłuściutka, szanowana przez matkę i swojego ojca.

Zwierzyński spędził w domu biologicznej matki 6 trudnych lat. Po tym czasie wrócił do przybranej rodziny. Chłopak uciekł ze stolicy pociągiem na gapę. Sąd odebrał biologicznej matce pana Jerzego prawa rodzicielskie. Od tamtej pory mężczyzna wiódł spokojne życie. Wkrótce założył własną rodzinę.

Najstarsza córka pana Jerzego postanowiła odnaleźć przyrodnią siostrę ojca, o której tata coraz częściej wspominał. Starania się opłaciły, a pan Zwierzyński wreszcie mógł spotkać się z siostrą Bożeną. Rodzeństwo zobaczyło się po 50 latach rozłąki!