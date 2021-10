Odnaleziono Arkę Noego? Tajemnicza struktura odpowiada wymiarom biblijnej łodzi

Niektórzy twierdzą, że był to dzień, w którym Ziemia prawie umarła a historia Arki Noego to nie tylko biblijną przypowieścią, ale historyczną prawdą. Naukowcy od wielu lat prześcigają się w poszukiwaniu legendarnego artefaktu. Najnowsze badania w Turcji odkrytej pół wieku temu formacji skalnej zwiększają prawdopodobieństwo, że struktura jest jednak stworzona przez człowieka.

Cześć naukowców jako dowód przedstawia fakt, że Noe był znany pod innymi imionami w Indiach, wśród starożytnych Egipcjan i rdzennych Amerykanów a historie potopu i ocalenia tylko wybranej garstki ludzi można odnaleźć w wielu kulturach. Badacze zajmujący się badaniem Biblii uważają również, że historia Noego została zainspirowana prawdziwymi opowieściami o powodzi.

Miejsce odnalezienia domniemanej Arki zostało odkryte w 1959 roku przez kapitana armii tureckiej Ilhana Durupinara w okolicach góry Ararat. Mężczyzna na zdjęciach lotniczych zobaczył bowiem coś, co przypominało formację skalną w kształcie łodzi. Zakrojone na szeroką skalę badania trwały w latach 80. i 90. XX wieku. Obecnie wrócili do nich amerykańscy i tureccy specjaliści. Projekt Noah's Ark Scans wykorzystuje między innymi zaawansowane skanowanie 3D tajemniczego obiektu.

Jej wymiary są niemal identyczne jak wymiary biblijnej Arki Noego opisanej w Starym Testamencie: 156,64 na 26,66 metrów.

To nie jest coś, czego można by się spodziewać, gdyby był to tylko solidny blok skalny lub nagromadzenie przypadkowych szczątków z błota. Ale takich wyników można się spodziewać, jeśli jest to stworzona przez człowieka łódź, odpowiadająca biblijnym wymogom Arki Noego.