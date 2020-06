Odnaleziono nieznany dotąd rysunek jednego ze współtwórców Marvela. Co przedstawia?

Któż nie zna takich superbohaterów jak Thor, Kapitan Ameryka, Hulk, X-Men, Fantastyczna Czwórka, Iron Man, Ant-Man, Inhumans, czy Black Panther. To fundamenty ogromnego świata Marvel Comics, na bazie którego powstały hitowe filmy Marvel Studios. Z tymi wszystkimi bohaterami stoją w zasadzie dwie osoby - dobrze znany wszystkim Stan Lee, który był ich pomysłodawcą oraz tytan pracy zarówno jeśli chodzi o scenariusze, ale przede wszystkim rysunki - Jack Kirby. Po wielu latach odnaleziono nieznaną dotąd pracę Króla Komiksu. Rysunek trafił do sieci.

Jack Kirby - odnaleziono nieznany rysunek współtwórcy Marvel Comics

Kirby to postać legendarna wśród fanów komiksów, nie tylko Marvela, ale również DC, bo dla tego wydawnictwa rysownik również pracował. Od wielu lat w Hoboken w stanie Nowy Jork działa The Jack Kirby Museum and Research Center - skarbnica wiedzy na temat życia i twórczości tego słynnego artysty.

O pamięć o Jacki Kirbym dba również jego rodzina, między innymi wnuk rysownika Jeremy Kirby. Mężczyzna zamieścił na Twiterze rysunek swojego dziadka, przedstawiający Thora wymachującego Mjolnirem. Dzieło utrzymane w charakterystycznej dla Kirby'ego manierze jest oczywiście bardzo ciekawe, ale to nie ono jest bohaterem tego artykułu. W komentarzu pod postem wnuka Kirby'ego pojawił się ciekawy wpis. Mężczyzna posługujący się nickiem Dumpster Dan zamieścił zdjęcie szkicu z czasu II wojny światowej wykonanego przez Kirby'ego.

" Cześć, Jeremy! Twój dziadek naszkicował mojego tatę, kiedy był na przysposobieniu wojskowym. Mój tata był jego sierżantem. Od kiedy usłyszałem tę historię, zostałem jego fanem. "

Kirby, jak większość dorosłych mężczyzn w czasie II wojny światowej był w wojsku. Został wcielony do Armii Amerykańskiej w 1943 roku. Odbył przysposobienie wojskowe w Camp Stewart, nieopodal miasta Savannah w stanie Georgia, a potem służył w Kompanii F 11. regimentu Piechoty. Brał udział w lądowaniu na plaży Omaha w Normandii 23 sierpnia 1944 roku, czyli dwa i pół miesiąca po D-Day. Wykorzystano jego talent rysowniczy, dlatego został zwiadowcą. Miał wykonać rekonesans i naszkicować mapę terenu, który mieli odbić żołnierze amerykańscy. Ich misją było miasto Metz. Za swoje zasługi dostał dwie gwiazdki, ale resztę wojny spędził w szpitalu wojskowym z odmrożoną stopą. Do domu wrócił w 1945 roku.

Jack Kirby - kim był rysownik Marvela?

Urodził się 28 września 1917 roku w na Lower East Side w Nowym Jorku jako Jacob Kurtzberg. Pochodził z ubogiej rodziny, więc musiał umieć o siebie zadbać, ale od dziecka marzył o związaniu swojego zawodowego życia ze sztuką. Rysował w każdej wolnej chwili i szybko zafascynował się komiksem. Przekuł swój talent w sposób na zarabiane pieniędzy. Najpierw pracując przy filmach animowanych (między innymi pomagał tworzyć serial "Popeye"), a potem przy karykaturach i stripach komiksowych w lokalnych gazetach pod pseudonimami. Jednym z nich był Jack Kirby, który po latach stał się jego legalnym imieniem i nazwiskiem.

Szybko rozpoczął pracę w magazynach komiksowych, wydawanych przez wydawnictwo Timley, które w przyszłości przekształciło się w Marvel Comics. W okresie II wojny światowej połączył siły ze scenarzystą Joe Simonem, z którym powołali do życia Kapitana Ameryką, oryginalnego Human Torcha oraz Namora Sub-Marinera. Było to w 1941 roku. Wtedy też Kirby poznał kilka lat młodszego od siebie Stana Lee. Jednocześnie Kurtzberg pracował w tym czasie dla DC Comics.

Po wojnie superbohaterowie przestali być popularni, więc Kirby zajął się komiksem wojennym, romansami i swoim konikiem - historiami o wielkich dziwacznych potworach o kuriozalnych imionach, które atakowały świat. Ich echa pobrzmiewały jeszcze w pierwszych komiksach Marvela, których era rozpoczęła się niespełna dekadę później. W 1961 roku Lee postanowił postawić wszystko na jedną kartę i powołać do życia herosów, jakich świat jeszcze nie widział. Przy dużej pomocy Kirby'ego udało się im stworzyć uniwersum, które funkcjonuje i ma się dobrze po dziś dzień. Kirby i Lee wymyślili większość popularnych do dzisiaj superbohaterów Marvela.

Wraz z rozwojem Marvel Comics, Kirby oddalał się od swoich dzieł, by w końcu w latach 70. na stałe przejść do DC i skupić się na swoich wizjonerskich historiach zawartych w serii "Fourth World". Pod koniec lat 70. powrócił do Marvela, ale nie zabawił tam długo. Zmarł 6 lutego 1994 roku, zostawiając za sobą rzeszę wiernych fanów i artystyczną spuściznę, która inspiruje nowe pokolenia czytelników komiksów i twórców tego medium.

