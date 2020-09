Ofiara poparzenia odzyskała pewność siebie dzięki Deadpoolowi. Zobacz niesamowity cosplay

Chociaż Deadpool jest kojarzony głównie z raczej negatywnymi cechami charakteru i określa się go mianem antybohatera również może popomagać osobom w potrzebie. Jedną z takich osób jest Johnny Quinn, który jakiś czas temu niemal stracił życie w wyniku pożaru domu. Na szczęście został uratowany przez młodszą siostrę. Niestety wypadek pozostawił za sobą poważne skutki. Johnny został dotkliwie poparzony i stracił dłonie. Blizny sprawiły, że stracił wiarę w lepsze życie.

Na szczęście na ratunek przyszedł Deadpool. Quinn zauważył, że jego historia w pewien sposób wiąże się z genezą Wade'a Wilsona, zarówno tą komiksową, jak i filmową. Obaj zostali oszpeceni w wyniku sytuacji, która nie do końca zależała od nich i była przy okazji wielką traumą.

Kiedy w kinach pojawiła się seria filmów z Ryanem Reynoldsem w roli głównej chłopak został cosplayerem. Zaczął nosić ikoniczny czarno-czerwony kostium swojego idola. Założył też profil na Instagramie, na którym pokazuje swoje zdjęcia w roli Deadpoola. Dzięki postaci oswoił się ze swoim nowym wyglądem. Postanowił też zacząć trenować szpagat, by zwrócić na siebie uwagę Reynoldsa.

Gdyby Ryan Reynolds zobaczył ten post, spełniłoby się moje marzenie! Nauczyłem się robić szpagat tylko na potrzeby tego zdjęcia. Szczerze, Deadpool uczynił mnie o wiele bardziej pewnym siebie. Każdy, kto czytał lub oglądał cokolwiek z Deadpoolem, wie, że jego twarz i ciało są bardzo zmasakrowane. Więc to naturalne, że go cosplayuję. Chciałem być tak autentyczny, jak to tylko możliwe, a to oznaczało pozbycie się maski. Tak łatwo jest ukryć to, kim jestem i wpaść w rozpacz. A Deadpool po prostu sprawia, że nie przejmuję się tymi rzeczami i pokazuję swoje prawdziwe oblicze. To ja i nie wstydzę się tego. Deadpool niczego nie ukrywa i bardzo pomógł mi w podniesieniu poczucia własnej wartości. Muszę, żyć z tym, kim jestem, a cosplayowanie Deadpoola sprawia, że jest to o wiele łatwiejsze. "