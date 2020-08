Ogniste tornado nawiedziło Kalifornię. Zjawisko wywołało chaos i przerażenie

Rok 2020 nie jest dla nas łaskawy. Pożary w Australii, epidemia koronawirusa i przewidywany w związku z nią kryzys, pożar w Czarnobylu i wybuch aż 6 wulkanów na raz to tylko początek.

Ogniste tornado nawiedziło Kalifornie

2020 rozpoczął się silnym trzęsieniem ziemi, które nawiedziło Turcję. Po wybuchu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i ogromnych pożarach w rejonie elektrowni w Czarnobylu, w Indonezji nastąpiła eksplozja sześciu wulkanów na raz, Afrykę i Indie nawiedziła wyjątkowo żarłoczna szarańcza, jakiej nie widziano tam od 25 lat. 21 czerwca 2020 rano wybuchł wulkan Merapi na wyspie Jawa w Indonezji. Chmura popiołu wzniosła się na wysokość 6 km.

15 sierpnia 2020 National Weather Service wydał ostrzeżenie przed tornadem, które jest wywołane pożarem. Zjawisko wywołało chaos i przerażenie na północ od Reno. Meteorolodzy nazwali to zjawisko "firenado". Naukowcy poinformowali, że powstało ono z chmury pirokumulonimbus, której źródłem był pożar.

" Powstanie ognistego tornada jest następstwem pożarów i wiatrów wypływowych o prędkości przekraczającej 60 km/h. "

- wyjaśnił meteorolog Haley Brink w rozmowie z CNN.

To przerażające zjawisko polega na unoszeniu przez silne prądy powietrzne słupów ognia. Naukowcy szacują, że ogniste tornada powstają, gdy temperatura nagrzanej przez pożar ziemi jest skrajnie różna od temperatury powietrza.

Pożar w Loyalton rozpoczął się w piątek, 14 sierpnia 2020 i strawił obszar o powierzchni ponad 8000 m2. Zaobserwowano wyłonienie się ognistego tornada.

Meteorolog Dawn Johnson w rozmowie z The New York Times wyjaśnił, że "to nie jest typowe tornado, które po czasie znika" a badanie terenu, który został zniszczony, jest znacznie trudniejsze.

