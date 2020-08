Ogromna chińska tama uległa deformacji. Grozi nam globalna katastrofa?

Tama Trzech Przełomów to zapora wodna wzniesiona na rzece Jangcy w centralnej prowincji Chin – Hubei. Budowa tego gigantycznego obiektu rozpoczęła się w roku 1993 roku, a napełnianie zbiornika zakończono 26 października 2010. Poziom wody wynoszący 175 metrów umożliwia elektrowni wodnej działanie z pełną mocą. Zapora jest najdroższym pojedynczym projektem budowlanym na świecie. Koszt przedsięwzięcia ocenia się na 37 mld USD.

Tama, która jest największą na świecie konstrukcją tego rodzaju, stała się obiektem krytyki licznych środowisk. Historycy bili na alarm, ponieważ w wyniku powstania zapory zalano liczne zabytki, ekolodzy, bo zagroziła ona egzystencji niektórych gatunków ryb i ssaków wodnych i geolodzy, bo skala zbiornika jest tak wielka, że ciężar nagromadzonej wody może wpłynąć na tektonikę Ziemi. Również ekonomiści byli zdania, że inwestycja może przynieść więcej strat niż korzyści.

W ostatnim czasie Tama Trzech Przełomów jest właśnie wystawiana na ogromną próbę w postaci rekordowych opadów i naporu wody. Zaczyna robić się groźnie, ponieważ w ciągu kilku dni rzeka Jangcy dostarcza do zbiornika tamy 61 tysięcy metrów sześciennych wody na sekundę. Jest to rekordowy wynik od oficjalnego otwarcia zapory w 2003 roku.

W Chinach od początku czerwca padają obfite deszcze, które powodują najgorsze od 1998 roku powodzie. Wtedy zginęło 3,7 tysiąca osób, a kilkanaście milionów zostało bez dachu nad głową. W obecnej chwili władze informują o 158 ofiarach i niemal milionie ewakuowanych. Straty związane z powodzią szacowane są na około 20 miliardów dolarów.

Jak donosi CNN, największa na świecie zapora wodna ulega "lekkiej deformacji". Taką informację podały w oficjalnym oświadczeniu chińskie władze. Chińskie władze zapewniają, że nie wpłynie na jej funkcjonowanie, a pobliscy mieszkańcy nie mają czego się obawiać.

Obecnie nie ma większych dowodów na to, że z tamą jest coś nie tak i mogłoby dojść do katastrofy. Jednak w Chinach zaufanie do władz jest ograniczone. Między innymi do jakości samego nadzoru nad inwestycjami. Zawsze jest więc niepewność, czy aby na pewno podczas budowy nie przymknięto oka na jakieś problemy, albo czy jest odpowiednio utrzymywana. W przypadku tamy niepokój jest tym większy, że skutki jej awarii byłyby gigantyczne "