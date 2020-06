Ogromna rura w Passacie i trampolina na dachu Mazdy. Polska myśl techniczna nie zawodzi [WIDEO]

Volkswagen Passat to wyjątkowy samochód, ale chyba nikt nie spodziewał się, że można go używać do przewozu aż tak nietypowych przedmiotów! Ciężko uwierzyć w to, co przypadkowy kierowca zarejestrował na rondzie w Mielcu.

Ogromna rura w Passacie na rondzie w Mielcu

Volkswagen Passat to auto wszechstronne. Dobrze się sprawdza zarówno jako samochód służbowy, jak i rodzinny, jednak takiego bagażu nikt chyba wcześniej Passatem nie przewoził.

Sprytny kierowca Volkswagena Passata postanowił przewieźć samodzielnie ogromną rurę autem osobowym. Załadował kilkumetrową rurę do bagażnika tak, że większość z niej wystawała poza pojazd i ruszył w drogę przez miasto.

Ogromna rura znacznie wystawała z pojazdu i stwarzała zagrożenie w ruchu drogowym. Mimo tego kierowca zmieścił się nawet na rondzie na ulicy Wolności w Mielcu.

Mieszkaniec Piły wiózł 3-metrową trampolinę na dachu trzymając ją jedną ręką

Niestety, jak się jednak okazuje problem przewożenia ogromnych gabarytów w pojazdach, które nie są do tego przystosowane, jest w naszym kraju powszechny.

9 czerwca 2020 roku Telewizja Astra opublikowała w sieci inny przerażający film, na którym kierowca przewoził na dachu rozłożoną trampolinę. Jakby tego było mało, kierujący pojazdem prowadził auto jedną ręką, a drugą trzymał ładunek, który działał jak żagiel.

Nagranie pochodzi z parkingu marketu budowlanego w Pile. Dyrektor sklepu w rozmowie z Radiem Poznań tłumaczył, że klient kupił ostatnią, powystawową sztukę i otrzymał rabat. Z tego powodu trampolina była już rozłożona.

