Ogromne wycieki z GTA VI. W sieci pojawiły się materiały z gry, twórcy skomentowali sytuację

GTA VI - wyciekły materiały z gry. Rockstar skomentował sprawę

W trakcie ostatnich kilku dni doszło do OGROMNYCH wycieków związanych z Grand Theft Auto VI. W sieci pojawiły się nie tylko informacje na temat gry, ale również wczesne gameplaye i scenki dialogowe. Z szacunku do twórców, którzy spełnili prawdopodobnie setki tysięcy, jak nie miliony godzin pracy, nie będziemy dzielili się wyciekami (te i tak wciąż można dość łatwo znaleźć na Reddicie czy Twitterze).

Głos w sprawie zabrali już m.in. twórcy God of War: Ragnarok, Cory Barlog i Alanah Pearce, którzy wyrazili współczucie wobec twórców gry. W końcu sprawę skomentował też sam Rockstar Games, który wyjaśnił całą sytuację ze swojej perspektywy:

Niedawno przeżyliśmy włamanie do naszej wewnętrznej sieci, podczas której nieznani sprawcy nielegalnie pobrali mnóstwo dokumentów z naszych systemów - w tym wczesne materiały z nadchodzącej odsłony Grand Theft Auto. Nie spodziewamy się jednak, aby nasze serwisy online miały mieć z tego powodu jakieś kłopoty i nie spodziewamy się również, by to włamanie miało długofalowy wpływ na nasze inne projekty.

Twórcy w obliczu tego kompletnego zepsucia ich planów pozostają jednak optymistycznie nastawieni wobec swojej produkcji, zapowiadając, że niedługo OFICJALNIE podzielą się informacjami, a także nie przewidują, by data premiery GTA VI miała się zmienić ze względu na tę sytuację:

Jesteśmy bardzo rozczarowani, że jakiekolwiek detale dotyczące naszej gry ujrzały światło dzienne w taki sposób. Nasza praca nad nową odsłoną Grand Theft Auto nadal będzie pozostawała bez zmian i planujemy trzymać się naszych ustaleń. Zależy nam na tym, by dowieźć wam jak najlepsze doświadczenie, a nawet przewyższyć wasze oczekiwania. Będziemy wam dawali znać, co dalej w niedalekiej przyszłości oraz oczywiście przedstawimy wam naszą produkcję, kiedy będzie na to gotowa. Dziękujemy wam za wsparcie w tym trudnym momencie dla naszej firmy.

Jedyne co na razie wiemy oficjalnie na temat Grand Theft Auto VI, to że powstaje. Nie wiemy nawet, czy tytuł produkcji to faktycznie GTA VI - wszyscy nazywamy tak tę grę, ponieważ nie ma jeszcze oficjalnej nazwy.