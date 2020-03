Ojciec Rydzyk prosi słuchaczy i widzów tworzonych przez niego mediów o pomoc

Tadeusz Rydzyk podkreślił na antenie Radia Maryja, że w sytuacji pandemii koronawirusa kreowane przez niego media znalazły się w trudnym położeniu. Zakonnik poprosił więc słuchaczy i widzów o to, by ci wpłacali pieniądze na pomoc dla jego mediów.

Podczas jednej z ostatnich audycji emitowanych w Radiu Maryja, Rydzyk otwarcie zaczął apelować o wpłacenie pieniędzy na pomoc dla radia, Telewizji Trwam i innych inicjatyw założonych przez zakonnika:

"

Kochana Rodzino Radia Maryja, w poważnej sytuacji pandemii koronawirusa bardzo trudno zwrócić mi się do państwa - słuchaczy i widzów Telewizji Trwam, ale czynię to w trosce o istnienie naszych mediów. Przed pandemią koronawirusa ofiary składane na te media, przy bardzo oszczędnym gospodarowaniu starczały skromnie od pierwszego do pierwszego. Teraz, gdy firmy i zakłady pracy spowalniają działalność, a więc i zarobki mogą być mniejsze, boimy się o istnienie Radia Maryja, Telewizji Trwam, "Naszego Dziennika". "