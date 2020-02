Ojciec córki w śpiączce nagrał podziękowanie za 2 mld zł dla TVP. Środkowym palcem ocierał łzy „wzruszenia”

2 mld złotych to niemal dwa razy tyle, ile do tej pory zebrała na zakup sprzętu medycznego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na wieść o decyzji sejmu i geście posłanki Joanny Lichockiej Jurek Owsiak stracił cierpliwość.

Posłanka PiS po wygranej pokazała gest, który został zinterpretowany jako pokazanie przysłowiowego środkowego palca. Sama z kolei tłumaczy, że odgarniała włosy z policzka i pocierała nos.

Rozgoryczenie szefa WOŚP podzielają także bliscy osób korzystających z pomocy systemu ochrony zdrowia. Rafał Smykowski, którego córka znajduje się w śpiączce, nagrał film przy łóżku małej pacjentki. Jego treść poruszyła polski internet.

Ojciec nagrał film przy łóżku córki w śpiączce. „Dziękował” w nim za 2 mld zł na TVP zamiast na ochronę zdrowia

Rafał Smykowski, wzorem Joanny Lichockiej, przez niemal cały czas nagrania wycierał oczy wyprostowanym środkowym palcem. Zrozpaczony ojciec dziękuje za przekazanie pieniędzy TVP i wyraża przekonanie, że dzięki obejrzeniu nakręconego za te pieniądze programu jego córka błyskawicznie się obudzi i pobiegnie pod siedzibę telewizji z podziękowaniami.

Mężczyzna zdradził też, że może towarzyszyć swojej córce dzięki Fundacji WOŚP,która wyposażyła salę w łóżko dla rodziców. Monika do czerwca 2020 roku będzie wybudzana w klinice Budzik, okresowo jednak musi być przenoszona do szpitala na zabiegi i operacje, których nie są wykonywane w klinice. Po tej dacie będzie musiała zostać przeniesiona do szpitala lub prywatnego ośrodka, zapewniającego opiekę fizjoterapeuty i neurologopedy. To wydatek rzędy kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie.

Przyjęta przez sejm ustawa musi być jeszcze podpisana przez Andrzeja Dudę. Prezydent może tego odmówić.

