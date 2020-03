Ojciec, matka, a teraz 8-letnia córka. Cała rodzina z Cieszyna wyleczona z COVID-19

W Polsce dalej rośnie liczba zakażonych koronawirusem. Podczas konferencji prasowej 31 marca, premier ogłosił kolejne kroki podjęte przez władze, które mają na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się choroby. Obostrzenia dotyczą niepełnoletnich osób, które mogą opuszczać miejsce zamieszkania tylko w obecności osoby dorosłej. Zostanie także ograniczona liczba osób mogących przebywać w sklepach oraz transporcie prywatnym. Rząd wyznaczył także specjalne godziny funkcjonowania aptek, sklepów i drogerii, w których do obiektów będą wpuszczani wyłącznie seniorzy.

Poza kolejnymi przypadkami zakażenia koronawirusem, docierają do nas także wieści o kolejnych pacjentach, którzy mimo COVID-19 cali i zdrowi opuszczają szpitale. Jakiś czas temu ozdrowiał polski pacjent zero z Zielonej Góry. Z kolei we Włoszech odnotowano przypadek wyleczenia z choroby 101-latka, co także daje nadzieję na pomyślny wynik walki z koronawirusem.

Bardzo dobre wiadomości nadeszły także z Cieszyna. Rzecznik Szpitala Śląskiego, Ewa Herman w rozmowie z tvn24.pl, poinformowała:

" Dwie osoby, kobieta i dziecko, po wyleczeniu z COVID-19 opuściły Szpital Śląski w Cieszynie. "

Ośmiolatka jest pierwszym dzieckiem w Polsce z potwierdzonym zakażeniem. Wszystkie testy wskazują na to, że dziewczynka oraz jej mama są już zdrowe. Co więcej, pierwszy cieszyński zakażony to ojciec i mąż wyleczonych kobiet. Jemu również udało się pokonać COVID-19. Cała rodzina w pełnym zdrowiu wróciła razem do domu.

