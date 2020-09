Okazuje się, że w Androidzie 11 jest ukryta gra. Jak ją odnaleźć?

Ciekawostką podzielił się serwis How To Geek, który na swojej stronie udostępnił po kolei kolejne kroki, które należy wykonać, by odblokować grę. Zaczynamy od wejścia w Ustawienia, gdzie znajdujemy zakładkę O telefonie. Tam kilkukrotnie klikamy w miejsce, gdzie wyświetlona jest informacja o wersji Androida.

Jak odblokować grę-niespodziankę w Androidzie 11?

Po kilku kliknięciach na waszym ekranie powinna się wyświetlić gałka do sterowania głośnością muzyki. Należy przesunąć ją trzykrotnie od 0 do 10, by za czwartym razem móc ją przestawić na niedostępny wcześniej poziom 11. Po zrobieniu tego, na waszym ekranie powinna wyskoczyć emotka przedstawiająca kotka. To oznacza, że odblokowaliście specjalną, niedostępną inaczej grę na Androidzie 11!

Kolejne kroki w uruchomieniu samej gry lepiej zobaczyć na własne oczy, chociażby w tym wideo:

Jak zatem widzicie, nagrodą za poklikanie kilku przycisków jest prosta gra w "zarządzanie kotem". Możemy go karmić, dawać mu jedzenie i bawić się z nim. Kicur jest małą głupotką, która od czasu do czasu będzie się pojawiała na waszym ekranie. Rudemu zwierzakowi możecie nadać imię, a także wysyłać go w formie wiadomości do swoich znajomych.

Wspomniana opcja jest dostępna tylko na Androidzie 11, więc sprawdźcie, czy aby na pewno jesteście szczęśliwymi posiadaczami takiego systemu.