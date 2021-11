Okładka płyty Maty to plagiat? Autorka zdjęcia skomentowała sprawę

Mata to młody raper, który sporo namieszał na polskim rynku muzycznym. 1 października 2021 ukazała się jego nowa płyta zatytułowana ''Młody Matczak'' i fani zauważyli, że zdjęcie z okładki przypomina fotografię argentyńskiej artystki. Czy doszło do plagiatu?

Na okładce płyty Maty widzimy rapera z plastikowym dentystycznym urządzeniem na ustach. Zdjęcie zostało wykonane przez Zuzannę Krajewską. Co ciekawe, na podobny pomysł wpadła w 2017 roku argentyńska Romina Ressia, która ostatnio przypomniała swoją fotografię w social mediach.

A teraz porównajcie to zdjęcie z okładką ''Młodego Matczaka'' Maty.

Na profilu ''Beka z rapsów'' pojawił się wpis na ten temat i wielu internautów oznaczali profil artystki, by zwrócić jej uwagę. W końcu Zuzanna Krajewska skomentowała sprawę;

Nie robię plagiatów, moi drodzy. Nie znam prac artystki, do której porównują okładkę Michała. Właśnie ją obczajam. Może mamy podobne poczucie humoru i lubimy te same malarskie portrety. Poniżej moment, w którym to wymyśliliśmy.