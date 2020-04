Oktoberfest 2020 się nie odbędzie. Festiwal odwołano z powodu pandemii koronawirusa

Na świecie wykryto już prawie 2,5 miliona zarażeń koronawirusem. W związku z rozwojem pandemii większość państw objętych zarazą przyjęło taktykę polegającą na izolacji obywateli. Niestety ten model zachowania niszczy gospodarkę, dlatego restrykcje powoli są luzowane, także w Polsce. Jednak mimo to, przez jeszcze długi czas ma obowiązywać zakaz imprez masowych, które górują na liście miejsc, gdzie najłatwiej zarazić się chorobami przenoszonymi drogą kropelkową.

Oktoberfest 2020 odwołany przez koronawirusa

W związku z tym branżą, która ucierpi najbardziej jest między innymi branża muzyczna i sportowa. Praca agencji, artystów, techniki koncertowej, bileterii czy obsługi stadionów, hal i klubów opiera się na skupianiu w jednym miejscu tysięcy osób. Teraz jest to niemożliwe. Do licznych wydarzeń odwołanych przez koronawirusa dołączył także największy na świecie festiwal piwa.

Oktoberfest 2020 został odwołany. Dożynki chmielne organizowane są w Monachium od 1810 roku. Impreza należy do jednego z największych festynów ludowych na świecie, a w ostatnich latach w wydarzeniu brało udział nawet 6 milionów ludzi. Liczby mówią same za siebie. Festiwal w Niemczech to zagrożenie, na które aktualnie nie można sobie pozwolić.

Chociaż Oktoberfest odbywa się na przełomie września i października, już dzisiaj wiemy, że w tym roku nie dojdzie on do skutku. Na konferencji prasowej burmistrza Monachium, Dietera Reitera i premiera Bawarii, Markusa Sodera ogłoszono, że Oktoberfest 2020 został oficjalnie odwołany.

Soder podkreślił, że żyjemy w wyjątkowych czasach, a charakter imprezy odbiega od standardów, których powinniśmy jeszcze długi czas przestrzegać. Polityk zapewnił, że podejmie próbę pomocy wystawcom oraz wszystkim osobom, które pracowały przy organizacji festiwalu, a teraz zostali narażeni na ogromne straty.

Oktoberfest odwołano z powodu epidemii już w XIX wieku, kiedy świat zmagał się z cholerom. Nie odbyły się wówczas dwa festiwale - w 1854 oraz 1873 roku. Imprezę odwołano też podczas obydwu wojen światowych i w 1923 roku, w którym zapanowała hiperinflacja.