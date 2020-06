Olbrzymia mina zmieniła Gdynię w strefę wojny. Zakaz spacerów i podchodzenia do okien

Minę wykryto w marcu 2020 roku podczas pomiarów hydrograficznych wykonywanych przy wejściu do gdyńskiego portu. To kolos, którego waga została określona na 987 kilogramów, a wymiary zewnętrzne to 180 na 66 cm.

Mina zagraża statkom i okrętom zawijającym do gdyńskiego portu, musi więc zostać zneutralizowana. Zanim zostanie zdetonowana, musi zostać odciągnięta od brzegu na bezpieczną odległość. Zarządzono odpowiednie środki ostrożności.

Wyznaczona strefa bezpieczeństwa rozciąga się od Rewy po Westerplatte, zamknięto plaże w całym trójmieście, a w Gdyni mieszkańcy budynków w rejonie Basenu Żeglarskiego i fragmentu al. Jana Pawła II otrzymali zakaz podchodzenia do okien.

Mina morska zostanie zdetonowana w Gdyni. Zakaz wstępu na plaże w Trójmieście

Marynarka Wojenna wyznaczyła w Trójmieście dwie strefy zagrożenia: ponad 10 km dla ludzi zanurzonych w wodzie oraz 500 metrów dla ludzi znajdujących się na terenie otwartym w przypadku dojścia do niekontrolowanego wybuchu; w bezpośredniej bliskości miny obowiązuje z tego powodu zakaz przemieszczania się.

Agata Grzegorczyk, rzecznik prasowy gdyńskiego Urzędu Miasta, zaapelowała o stosowania się do zakazów dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów.

" Powodzenie operacji zależy od warunków pogodowych - działania mogą być podjęte jedynie przy stanie morza do 2 stopni w skali Beauforta. W przypadku niesprzyjającej pogody Marynarka Wojenna wyznaczyła rezerwowy termin działań na środę, 17 czerwca 2020, o godzinie 8. Apelujemy do wszystkich mieszkańców i osób, które będą tego dnia przebywać w Gdyni o zastosowanie się do zaleceń wydanych przez służby. "

Planowana detonacja ma zostać przeprowadzona w okolicach godz. 15:00; do nieplanowanej może dojść w każdej chwili.

