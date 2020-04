"Oni by tak chcieli" - posłuchajcie koronawirusowej przeróbki utworu "Ona by tak chciała" [WIDEO]

"Ta piosenka jest dla tych, co są dla nas" - tak swoje dzieło podsumowała twórczyni koronawirusowej przeróbki utworu "Ona by tak chciała". Popularny wśród młodzieży hit disco polo zmienił się tym samym w dość specyficzny hołd złożony wszystkim pracownikom służb medycznych, którzy każdego dnia walczą z koronawirusem.

"Oni by tak chcieli" - koronawirusowa przeróbka utworu "Ona by tak chciała"

Ronnie Ferrari i jego "Ona by tak chciała" wywołali swojego czasu duży szum w naszym kraju. Polska młodzież oszalała na punkcie piosenki, którą można było usłyszeć na niemal każdej imprezie. Teraz utwór otrzymał "drugie życie", w postaci przeróbki dostosowanej do panujących w Polsce okoliczności. Jak brzmi "Oni by tak chcieli", nawiązujące do heroicznej walki personelu medycznego? Przekonajcie się sami:

Nie jest to jednak jedyny przypadek, gdy ktoś przerobił znaną piosenkę na jej "koronawirusą wersję". Popularniejszym przykładem może być "Bohemian Rhapsody" grupy Queen, które po zmodyfikowaniu stało się "Coronavirus Rhapsody".

