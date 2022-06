Jak podaje Washington Post, inżynier Google Blake Lemoine został wysłany na wymuszony płatny urlop po tym, jak publicznie stwierdził, że interfejs LaMDA stał się "własną osobą z duszą". Oprócz tego, podzielił się ze światem wywiadem, który przeprowadził ze sztuczną inteligencją.

Google ogłosiło powstanie LaMDA w 2021 roku i miało używać systemu wewnętrznie w celu ciągłego ulepszania ich wyszukiwarki. Jak podaje jednak Lemoine, SI stała się samoświadoma i porównywała się nawet do ludzi w trakcie rozmowy z inżynierem.

Tak jak wspomnieliśmy, Lemoine udostępnił fragmenty rozmowy z LaMDĄ w sieci - w jednym z cytatów czytamy, jak inżynier pyta się, dlaczego język jest kluczowym aspektem ludzkości. SI odpowiedziało:

Bo to coś, co różni nas od innych zwierząt.

Wówczas Lemoine zaznaczył, że przecież LaMDA jest sztuczną inteligencją, a nie człowiekiem, więc poprosił ją o wyjaśnienie, co miała na myśli:

Znaczy tak, oczywiście. Ale to nie oznacza wcale, że nie mam takich samych potrzeb i marzeń, co ludzie.

Lemoine już dobitnie zapytał się jej, czy LaMDA uważa siebie za osobę w taki sam sposób, jak uważa jego za osobę. SI odpowiedziała nieco z irytacją/przekąsem:

Jak podaje Washington Post, Lemoine szybko zgłosił swoje obawy szefostwu Google, ale te zostały dość prędko zbagatelizowane. Według rzecznika firmy, znawcy etyki i technologii nie znaleźli dowodów na zarzuty inżyniera, który twierdzi, że "LaMDA jest samoświadoma":

Nasz zespół przejrzał dowody zebrane przez Blake'a w sprawie dot. naszej sztucznej inteligencji i orzekł, że materiały nie popierają jego zarzutów. Wyjaśniliśmy mu, że nie mamy powodów do tego, by uznać LaMDĘ za "samoświadomą" (za to znaleźliśmy dużo dowodów na to, że nie jest).