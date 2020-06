Orange uruchamia 5G. 6 mln Polaków w zasięgu

Telefonia komórkowa piątej generacji znacznie przyspieszy transfer danych, jednocześnie minimalizując czas dostępu i opóźnienia. Postęp, jak się okazało, nie wszystkim jest jednak w smak, i w Polsce (a także na całym świecie) nowa technologia budzi niezdrowe obawy.

5G ma być rzekomo szkodliwa dla zdrowia, przy czym teorie spiskowe o tym informujące zapuszczają się coraz dalej na dzikie pola fantazji, sugerując na przykład, że to stacje bazowe wywołują COVID-19, a nie koronawirus SARS-CoV-2. W rezultacie dochodzi do aktów wandalizmu i niszczenia masztów, od działania których może zależeć ludzkie życie.

Nowa generacja telefonii komórkowej wywołuje wśród osób wierzących w teorie spiskowe tak duże obawy, że zaczęli być traktowani jako żyła złota. Jeśli ktoś dał sobie wmówić, że 5G jest szkodliwe, będzie także bardziej podatny na uwierzenie, że bezwartościowe (ale sprzedawane za krocie) produkty będą go w stanie od tej technologii uchronić.

Operatorzy, do których należy zaspokojenie popytu na usługi komórkowe, z niecierpliwością czekają na możliwość wdrożenia 5G. Plus już to zrobił i 3 mln osób znajduje się w zasięgu nowoczesnej sieci, od 1 lipca 2020 identyczne rozwiązanie będzie dostępne w Orange. Dla dwa razy większej liczby Polaków.

5G w Orange ruszy 1 lipca 2020 roku. 6 mln osób w zasięgu

Orange uruchomi sieć 5G między innymi w Warszawie, Łodzi, Krakowie oraz Katowicach. Jean-François Fallacher, prezes polskiego oddziału operatora, tak wytłumaczył zrezygnowanie z czekania na docelowe częstotliwości.

" Orange Polska zawsze oferuje klientom indywidualnym i biznesowym usługi łączności oparte na sieciach najnowszych generacji: światłowodach, 4G, wkrótce również 5G. Pandemia koronawirusa opóźniła proces przydzielenia w Polsce pasm przeznaczonych do budowy 5G w Europie. Dlatego już teraz zdecydowaliśmy się dać użytkownikom możliwość zrobienia pierwszego kroku w odkrywaniu sieci 5G na częstotliwościach, jakie posiadamy. Co szczególnie istotne, wraz z uruchomieniem sieci zaproponujemy klientom smartfony, które będą współdziałać z tą technologią i pozwolą od razu korzystać z nowej sieci. To zaledwie pierwszy krok na naszej drodze do 5G. Aby tam dotrzeć, potrzebujemy częstotliwości. Dlatego mamy nadzieję, że proces przydziału pasma ruszy wkrótce, abyśmy mogli sprawnie i z korzyścią dla polskiej gospodarki zbudować sieć nowej generacji. "

Do uruchomienia nowej usługi posłuży pasmo 2100 MHz, obecnie wykorzystywane głównie dla potrzeb 4G LTE. Dzięki prowadzonemu od dwóch lat refarmingowi i zmienionemu sposobowi zarządzania zasobami sieciowymi, operator mógł przeznaczyć część tego pasma na potrzeby #hello5G.

Operator nie zdradził jeszcze, na jakich warunkach można będzie koryzstać z 5G w jego sieci i czy będą pobierane dodatkowe opłaty.

