11 sierpnia doszło do głosowania w sprawie projektu nowelizacji tzw. ustawy medialnej, który według opozycji ma zniszczyć TVN. Paweł Kukiz głosował za projektem potocznie zwanym Lex TVN, co odbiło się szerokim echem w sieci. Postawę byłego muzyka ostro skrytykował Panasewicz, natomiast Organek podczas koncertu wplótł nazwisko Kukiza w swój utwór.

Organek skrytykował Kukiza na scenie: "Wszystko można kupić"

Tomasz Organek zagrał na Olsztyn Green Festival i wykonując utwór "Niemiłość" postanowił wpleść nazwisko Kukiza. We fragmencie "są gesty i słowa, nieważna rozmowa, wszystko można kupić i mieć...", Organek dodał "Kukiza też..." i tym samym odniósł się do sytuacji, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu w Sejmie.

Projekt PiS nowelizacji tzw. ustawy medialnej zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów, które mają udział kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wejście w życie przepisów może skutkować sprzedażą TVN-u przez amerykański koncern Discovery.

Lex TVN trafi do Senatu, gdzie większość ma opozycja, która zamierza go odrzucić. Wtedy ustawa wróci ponownie do Sejmu, który by odrzucić senackie weno musi mieć większość bezwzględną.