Orgia sado-maso na ołtarzu. Ksiądz zaprosił do kościoła aktorki porno i uprawiał z nimi seks [ZDJĘCIA]

"Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem" - mówią słynne słowa przypisywane Jezusowi Chrystusowi. Grzeszyć jest rzeczą ludzką i osoby wierzące muszą liczyć się konsekwencjami podczas Sądu Ostatecznego. Jeśli jednak przy okazji łamią prawo, stają przed ludzkim sądem, gdzie odpowiadają za swoje przewinienia według kodeksu karnego. Tak właśnie się stanie w przypadku pewnego bardzo grzesznego księdza, który urządził orgię w kościele.

Seks w kościele - aktorki porno uprawiały seks z księdzem

Seksualność ludzka nie zna granic i dopóki fantazje nie krzywdzą drugiej osoby lub nie łamią prawa, można kierować się maksymą "hulaj dusza – piekła nie ma!". I chociaż seks w miejscu publicznym może być dla niektórych osób podniecający, wybieranie do stosunku kościoła, nie jest najlepszym pomysłem. Szczególnie kiedy jest się księdzem.

Jak podaje The Sun, policja aresztowała trzy osoby, które dobrze bawiły się w świątyni rzymsko-katolickiej Świętych Piotra i Pawła w mieście Pearl River w stanie Louisiana. Wśród nich był 37-letni ksiądz Travis Clark, który urządził orgię na ołtarzu. Został jednak nakryty przez jednego z parafian, który zgłosił zdarzenie funkcjonariuszom policji.

Według zeznań anonimowego świadka półnagi ksiądz uprawiał w kościele seks przy wykorzystaniu zabawek erotycznych z dwiema kobietami ubranymi w gorsety i wysokie obcasy - 41-letnią Mindy Dixon i 23-letnią Melissą Cheng. Kobiety odgrywały role domin i zostały nazwane przez lokalne media aktorkami porno. Policja przybyła na miejsce zdarzenia i aresztowała uczestników trójkąciku. Do kościelnej orgii doszło 30 września 2020 roku około godziny 23:00 czasu lokalnego.

Porno w kościele

Chociaż ciekawość to pierwszy stopień do piekła, świadek kierowany nią wszedł do kościoła, przyciągnięty światłem dobiegającym ze świątyni o dość nietypowej porze. Zanim zadzwonił na policję, nagrał orgię za pomocą telefonu komórkowego, by mieć dowód w sprawie. Nagranie z telefonu to nie jedyny materiał wideo z tego zdarzenia. Na ołtarzu stał statyw z kamerą i telefon komórkowy, które filmowały stosunek. Był to wystarczający dowód na aresztowanie trójki.

Dodatkowo na dzień przed zdarzeniem w mediach społecznościowych Dixon pojawiła się informacja, że kobieta wybiera się na seks do kościoła z koleżanką po fachu, by "splugawić dom boży". Na drugi dzień ksiądz został zawieszony w posłudze kapłańskiej. Trafił do aresztu, z któego może wyjść po opłaceniu 25 tysięcy dolarów kaucji. Parafianie są oburzeni, że orgii doszło właśnie w ich kościele.

