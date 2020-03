Orlen zaczyna produkować broń na koronawirusa. Laboratoria pracują pełną parą

Szalejący na całym świecie koronawirus SARS-CoV-2 sforsował także polskie linie obronne. Ministerstwo Zdrowia oficjalnie podało, że w Zielonej Górze znajduje się pacjent, u którego wykryto chorobę COVID-19.

Wcześniej dochodziło do wielu alarmów, które okazywały się być przedwczesnymi – osoby, które zgłaszały się po pomoc z objawami identycznymi do wywoływanych przez SARS-CoV-2 okazywały się być chore na grypę.

Pojawienie się koronawirusa w Polsce to znak, że powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na zlecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Dzięki przestrzeganiu tych 5 prostych punktów znacznie minimalizuje się ryzyko zachorowania na COVID-19.

Przygotowania do walki z koronawirusem trwają w Polsce pełną parą. Premier przeznaczył 100 mln zł na ekspresowe zakupy niezbędnego sprzętu dla szpitali, które będą opiekować się chorymi.

Zamiar włączenia się do działań mających chronić życie i zdrowie Polaków ogłosił także Orlen. Polski Koncern Naftowy zadeklarował, że uruchomi produkcję płynu dezynfekcyjnego do rąk. Jego stosowanie jest według WHO najważniejszą obroną przed infekcją.

Orlen pomoże walczyć z koronawirusem. Wyprodukuje płyn dezynfekcyjny do rąk

Obawa spowodowana zbliżaniem się do Polski koronawirusa sprawiła, że Polacy wykupili praktycznie zapasy maseczek oraz płynów odkażających. Ceny poszybowały w związku z tym w górę znacznie bardziej, niż sugerowałyby to granice przyzwoitości: produkty oferowane przed pojawieniem się koronawirusa za kilkadziesiąt groszy teraz sprzedawane są nawet po 100 zł.

To ogromny problem dla szpitali, które nie są w stanie zapewnić odpowiedniej ochrony pacjentom. Z tego właśnie powodu do frontu przeciwko koronawirusowi postanowił dołączyć Orlen.

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen, obiecał aktywne wspieranie działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2.

" Spółka ORLEN Oil z miejsca podjęła działania zmierzające do uruchomienia produkcji płynu do dezynfekcji rąk. Nasze laboratoria pracują nad tym od kilku dni. Wykorzystujemy możliwości techniczne firmy, aby włączyć się działania związane z ochroną przed koronawirusem. Chcemy jak najszybciej odpowiedzieć na oczekiwania Polaków i zwiększyć ich bezpieczeństwo. "

Koncern zadeklarował, że w pierwszej kolejności realizowane będą dostawy do instytucji publicznych, między innymi szpitali. W ciągu dwóch tygodni Orlen zamierza wyprodukować milion litrów płynu dezynfekcyjnego.

W późniejszym terminie trafi on także do sprzedaży na 1800 stacji paliw należących do koncernu.

