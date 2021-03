Oscary 2021 bez prowadzącego. Jak będzie wyglądać tegoroczna gala wręczenia nagród?

W roku 2021 rozdanie Oscarów odbędzie się z poślizgiem. Wszystko przez pandemię koronawirusa. Okazuje się, że to nie jedyne zmiany, które wpłyną na wygląd 93. gali wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Oscary 2021 bez prowadzącego?

Pandemia COVID-19 twa już pod ponad roku w związku z czym członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej przygotowali się do wyjątkowych okoliczności, które zmieniły wygląd światowej kinematografii.

Zmiany w klasyfikacji filmów to jednak nie wszystko. Jak podaje Deadline, tegoroczne Oscary odbędą się ponownie bez prowadzącego. Kolejnych zwycięzców będą ogłaszać wybrani przez organizatorów imprezy artyści. Na razie nie zdradzono jednak nazwisk osób, mających wręczać statuetki.

Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej oraz producenci Oscarów - Jesse Collins, Stacey Sher i Steven Soderbergh, postanowili, że w tym roku wręczenie nagród odbędzie się na stacji kolejowej Union Station w centrum Los Angeles, ponieważ ma wystarczająco dużo miejsca, by zachować zasady dystansu pomiędzy uczestnikami gali. Akademia potwierdziła ten pomysł jeszcze przed ogłoszeniem nominacji. Część imprezy odbędzie się jednak w tradycyjnym miejscu wręczania Oscarów - Dolby Theatre, prawdopodobnie tam wykonane zostaną pokazy artystyczne przygotowane na imprezę. Zapowiedziano też, że nie podczas transmisji nie będzie połączeń ze zwycięzcami za pośrednictwem Zooma, jak miało to miejsce, chociażby na rozdaniu Złotych Globów. Wszystko po to, by uniknąć ewentualnych problemów technicznych. Sytuacja może się jednak jeszcze zmienić.

Oscary 2021 - kiedy odbędzie się gala wręczenia nagród?

O tym, kto otrzyma statuetki za najlepsze produkcje roku 2020, dowiemy się dopiero 25 kwietnia 2021 roku. Listę nominowanych filów ogłoszono w połowie marca. O tym kto wygra Oscary takich kategoriach jak najlepszy film, najlepsza reżyseria, najlepszy aktor i najlepsza aktorka dowiemy się więc dopiero za ponad miesiąc.