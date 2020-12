Oscary 2021: czy ceremonia odbędzie się wirtualnie?

W ciągu ostatnich miesięcy świat zmienił się nie do poznania. Przyczyną tego stanu rzeczy jest oczywiście pandemia koronawirusa. Czy COVID-19 wpłynie znacząco na to, jak będzie wyglądała 93. edycja wręczenia najbardziej prestiżowych nagród w Hollywood?

Oscary 2021 - jak będzie wyglądać ceremonia?

Branża filmowa jest jedną z gałęzi gospodarki, która ucierpiała podczas pandemii koronawirusa. Nie tylko ze względu na wstrzymacie pracy na planach zdjęciowych do filmów i seriali, ale również z powodu zamknięcia na długi okres kin na całym świecie. Ta sytuacja będzie oczywiście odczuwalna podczas gali wręczenia Oscarów 2021.

Na szczęście żyjemy w XXI wieku i internet jest czymś równie oczywistym, co prąd w gniazdku. Z tego powodu wiele wydarzeń filmowych przeniosło się do sieci. Czy z Oscarami będzie podobnie? Takie pytanie zadali dziennikarze Variety i skierowali je do Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej oraz stacji ABC, która transmituje imprezę. Przedstawiciel Akademii dość jasno określił plany organizacji 93. edycji Oscarów.

Odbędzie się transmisja rozdania Oscarów na dotychczasowych zasadach.

Oznacza to, że tak jak od wielu lat reprezentanci Hollywood spotkają się w Dolby Theatre, gdzie zostaną wręczone statuetki. Akademia skupia się obecnie na sposobie, by zapełnić ponad 3 tysiące miejsc siedzących w przybytku, w którym odbywa się wręczenie Oscarów. Są to oczywiście plany, zakładające, że do pierwszego kwartału 2021 roku sytuacja z COVID-19 zostanie opanowana. Niewykluczone jednak, że regulacje prawne w stanie Kalifornia zostaną zaostrzone i organizacja Oscarów w dotychczasowej formie nie będzie możliwa do zrealizowania. Członkowie Akademii rozważają więc różne scenariusze.

Oscary 2021 - kiedy odbędzie się gala?

Pandemia koronawirusa i tak już wpłynęła na formę nadchodzącej ceremonii. Po pierwsze tegoroczny wybór filmów będzie mocno ograniczony, ponieważ odbyło się bardzo niewiele premier kinowych. Z tego powodu wydłużono termin zgłoszeń produkcji, a co za tym idzie, opóźniono datę wręczenia Oscarów. Nominacje poznamy 15 marca 2021 roku, a impreza odbędzie się dopiero 25 kwietnia. Poluzowano też zasady dotyczące zgłaszania filmów z platform streaminowych, takich jak Netflix. Dotychczas tego typu produkcje musiały być emitowane w kinach co najmniej tydzień. W tym roku pod uwagę będą brane również produkcje, które zaliczyły debiut wyłącznie internetowy.

Na poznanie laureatów Oscarów 2021 będziemy więc musieli jeszcze trochę poczekać.