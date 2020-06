Oscary 2021 opóźnione przez koronawirusa. Kiedy odbędzie się wręczenie nagród?

Pandemia koronawirusa już dała się we znaki przemysłowi filmowemu. W związku z restrykcjami nie tylko wstrzymano prace nad nowymi produkcjami, ale również na wiele tygodni zrezygnowano całkowicie z nowych premier filmów kinowych. Hollywood już straciło przez COVID-19 miliardy dolarów. Okazuje się, że epidemia wpłynie też na Oscary 2021.

Oscary 2021 opóźnione przez koronawirusa

Rok 2020 nie zostanie zapamiętany dobrze przez filmowców. Wiele osób zostało całkowicie pozbawionych pracy, a jedyne premiery, jakie mogły się odbyć, to debiuty w internecie. Miłośnicy filmów z całego świata od wielu miesięcy czekają na powrót tradycyjnego funkcjonowania kin i pierwszą premierę kinową.

Zamknięte kina i opóźnienia na planach filmowych spowodowały, że bardzo szybko zaczęto zastanawiać się, jak będzie wyglądała 93. ceremonia wręczenia Oscarów. Przedstawiciele Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej już na początku pandemii zdecydowali się na odstępstwa od dotychczasowej formuły wydarzenia.

Zmieniono też datę Oscarów 2021. Zazwyczaj wręczenie statuetek odbywało się w pierwszych miesiącach pierwszego kwartału roku, będąc niejako podsumowaniem filmowym minionych dwunastu miesięcy. Jak sytuacja będzie wyglądała w roku 2021? Na oficjalnym Twitterze Akademii podano rozpiskę przyszłorocznego rozdania nagród. Impreza odbędzie się dopiero 25 kwietnia 2021 roku.

" To prawda! Przyszłoroczne Oscary odbędą się 25 kwietnia 2021 roku. Oto co jeszcze powinniście wiedzieć: - Zgłoszenia do Oscarów zostaną wydłużone do 28 lutego 2021 - Nominacje zostaną ogłoszone 15 marca 2021 - Muzeum Akademii zostanie otwarte 30 kwietnia 2021 "

Jak dotąd, ceremonia rozdania Oscarów została opóźniona trzykrotnie. Pierwsze opóźnienie miało miejsce w 1938 roku z powodu powodzi w Los Angeles. Drugie zostało spowodowane morderstwem Martina Luthera Kinga w 1968 roku. Trzeci raz przesunięto imprezę w 1981 roku po nieudanym zamachu na ówczesnego prezydenta USA Ronalda Reagana.

Zmiana daty Oscarów 2021 wynika z opóźnień w branży filmowej. Gdyby członkowie Akademii stosowaliby się do zwyczajowych terminów, znacznie uszczupliliby listę kandydatów do nagród. Podobny los spotkał również inne rozdanie nagród filmowych. Mowa o BAFTA. Brytyjska Akademia Filmowa zadecydowała, by przenieść wręczenie prestiżowych statuetek z 14 lutego na 11 kwietnia 2021.

