Ostatnia bitwa w dziejach świata. Czy biblijne proroctwo wypełnia się na naszych oczach?

Starotestamentowa Księdze Ezechiela zawiera przerażające proroctwo. Mowa w nim o wielkiej wojnie, do której odliczanie prawdopodobnie już się zaczęło.

O czym mówi jeden z najbardziej zagadkowych fragmentów Starego Testamentu - Księga Ezechiela? Zdaniem wielu starożytny prorok opisał w niej relację z lądowania statku kosmicznego obcej cywilizacji. Jednak nie tylko. Biblijny prorok opisuje również historię Goga i Magoga, która zdaniem wielu badaczy odnosi się do obecnych czasów.

Ostatnia bitwa w dziejach świata

Ezechiel żył w VI wieku przed Chrystusem w Izraelu. Prorok pochodził najprawdopodobniej z rodziny kapłańskiej i sam był kapłanem. W 592 r. p.n.e. został powołany na proroka i sprawował ten urząd do ok. 570 r. p.n.e. Doskonale znał historię i był bacznym obserwatorem życia społecznego. Początkowo mieszkał w Jerozolimie lub w jej okolicach skąd w 597 p.n.e. został uprowadzony wraz z dworem króla Jojakima do Babilonii. Tam osiadł w Tell-Abib, na terenie dzisiejszego Iraku. Hebrajski prorok zawarł w swej księdze (Ezech. 38-39) opowieść o Gogu z ziemi Magog, mającym podczas końca świata zaatakować ziemię Izraela, zamieszkałą przez lud izraelski.

Dlaczego badacze łączą tę historię z obecnymi czasami? Prezydent Rosji od dawna próbuje przejąć autorytarną władzę i przywrócić sowieckiemu imperium dawną świetność. Biblijne proroctwo mówi o tyranie z dokładnie tego obszaru, który popełnił przerażające czyny. Czy Bilbila ma na myśli Putina?

Władimir Putin w ubiegłym tygodniu spotkał się w Teheranie z prezydentem Iranu Ebrahimem Raisim oraz ajatollahem Ali Chameneim. Nie można zignorować faktu, że wizyta Putina w Iranie ma miejsce zaraz po wizycie prezydenta Joe Bidena w Izraelu, kraju, któremu Iran wielokrotnie groził.

Dziennik Washington Post analizuje, co mówią ewangeliczni kaznodzieje o wydarzeniach czasów końca. Gazeta podaje, że wielu badaczy ewangelii coraz częściej zwraca uwagę na agresywną politykę Moskwy, która narusza pokój na Ukrainie i skłania się ku zbrojeniu Iranu. Autor artykułu, Matthew Avery Sutton, twierdzi, że w czasie dni ostatecznych właśnie Rosja odegra najistotniejszą rolę.

I tu nadszedł Putin. Wydaje się, że były agent KGB może pomóc w rozbudzeniu apokaliptycznego myślenia wśród części ewangelicznych chrześcijan

- twierdzi analizujący sytuację dziennikarz.

Sutton posiłkuje się badaniami prowadzonymi przez bestsellerowego autora - Joela Rosenberga, pastora megakościoła - Johna Hagee i telewizyjnego eksperta ws. proroctw - Jacka Van Impe'ego. W swoim artykule cytuje również wielu innych badaczy i zwolenników teorii spiskowych, którzy mówią o Rosji w kontekście czasów ostatecznych i analizują rolę tego państwa pod kątem biblijnych proroctw.

Rozdziały 38 i 39 Księgi Ezechiela mówią o ataku sił zbrojnych sześciu narodów na Izrael. Prorok Ezechiel jednoznacznie przepowiedział przymierze między dzisiejszym Iranem, Turcją, Libią, Etiopią, Syrią, Sudanem i Rosją. Ma ono polegać na wspólnym zjednoczeniu się przeciwko Żydom, które skończy się najazdem na Izrael. Przepowiednia mówi również o Gogu z kraju Magog, który stanie na czele koalicją państw i wyruszy przeciwko Izraelowi.

Prorok Ezechiel mówił:

I doszło mnie słowo Pana tej treści: Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku Gogowi w kraju Magog, głównemu księciu w Mesech i Tubal, prorokuj przeciwko niemu (38:1-2)

Zdaniem biblistów wojna Goga i Magoga będzie prowadzona przez ludy północy, dowodzone przez Goga na obszarach graniczących z południową Rosją oraz z Azją Mniejszą, a wśród jej uczestników znajdą się ponadto narody z Afryki północnej oraz z Bliskiego Wschodu.

W wersetach 38,8.16 Bóg ogłasza, że atak na Izrael nastąpi "w dniach ostatecznych".