Ostatnie przepowiednie Stephena Hawkinga: Bogaci stworzą rasę nadludzi i zniszczą ludzkość

Nic nie trwa wiecznie i pewnego dnia również ludzkość przestanie istnieć. Scenariusze końca świata są różne: uderzenie asteroidy, przebiegunowanie, wymieranie holoceńskie czy samounicestwienie. Od lat naukowcy starają się przewidzieć przyczyny globalnej zagłady i zapobiec lub przynajmniej zminimalizować zagrożenie. Swoje zdanie na ten temat miał również genialny astrofizyk Stephen Hawking.

Ostatnie przepowiednie Stephena Hawkinga

Światowej sławy kosmolog i autor bestsellera "Krótka historia czasu" zmarł 14 marca 2018 roku, w wieku 76 lat. W książce "Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania" (Brief Answers to the Big Questions) Hawking przedstawił poglądy dotyczące najpoważniejszych zagrożeń, przed jakimi stoi ludzkość oraz tego, jaka przyszłość czeka Ziemię.

Słynny naukowiec przewidywał różne warianty końca znanego nam świata. Według jednej z teorii bogacze za pomocą inżynierii genetycznej zaczną manipulować swoim DNA. W ten sposób przyjmą kontrolę nad światem i stworzą rasę "nadludzi". Brytyjski astrofizyk, kosmolog, fizyk teoretyczny ostrzegał również przed niekontrolowanym rozwojem sztucznej inteligencji.

" Jestem pewien, że jeszcze w tym stuleciu ludzie odkryją, jak modyfikować inteligencję i instynkty, takie jak agresja. Prawo prawdopodobnie będzie zakazywać stosowania inżynierii genetycznej u ludzi. Ale niektórzy nie będą w stanie oprzeć się pokusie poprawy ludzkich cech, takich jak pamięć, odporność na choroby i długość życia "

– twierdził wybitny naukowiec.

Stephen Hawking przepowiedział również stworzenie sztucznej superinteligencji, która może sprawdzić, że "zwykli ludzie" wpadną w poważne tarapaty.

" Krótko mówiąc, nastanie sztucznej superinteligencji, może się okazać bądź to najlepszą, bądź najgorszą rzeczą, jaka się przydarzyła ludzkości na całej przestrzeni jej dziejów. Prawdziwym zagrożeniem ze strony AI nie będzie zła wola, lecz zakres działania. Sztuczna superinteligencja będzie niesamowicie skuteczna w dążeniu do obranych celów i jeśli te cele nie będą zgodne z naszymi, będziemy mieli kłopot. (...)

Podczas gdy prymitywne formy sztucznej inteligencji opracowane do tej pory okazały się bardzo przydatne, obawiam się konsekwencji stworzenia czegoś, co może dorównać lub przewyższyć ludzi. Ludzie, którzy są ograniczeni powolną ewolucją biologiczną, nie mogliby konkurować i zostaliby wyparci. "

– twierdził Hawking.

Zgodnie z wielkiego fizyka wszyscy ludzie, którzy nie będą mieć środków na manipulacje DNA, zostaną sprowadzeni do podklasy "nieulepszonych ludzi", co będzie miało konsekwencje społeczne.

Zdaniem badacza, technologia edycji genów będzie wstępnie używana do leczenia bądź leczenia poważnych chorób. Z czasem jednak jej zastosowania się zmienią.

Źródło: The Guardian, USA Today, Livescience.com, Thetimes.co.uk

Zobacz również: Koniec świata w 2021 roku? Nadchodzącą apokalipsę zapowiedział słynny teolog F. Kenton Beshore