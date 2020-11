Ostróda. Kierowca peugeota przewoził w bagażniku pięć cieląt

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie, w ich rejonie doszło do niecodziennej interwencji. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierowcę peugeota, który w bagażniku auta przewoził 5 cieląt.

5 cieląt w bagażniku osobowego peugeota

Nietypowe zdarzenie miało miejsce w minioną sobotę, 7 listopada 2020 w godzinach popołudniowych. Świadkiem nieprawidłowego przewożenia zwierząt był szef ostródzkiej komendy podinsp. Marcin Danowski.

Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych. Podinsp. Marcin Danowski zauważył, że kierowca peugeota nieprawidłowo przewoził zwierzęta, więc o sytuacji powiadomił dyżurnego, a po chwili zatrzymał kierowcę do kontroli.

Jak powiedziała Radiu Olsztyn mł. asp. Anna Balińska z ostródzkiej policji, cielęta były przewożone w bagażowej części osobowego peugeota, zaś kierujący pojazdem tłumaczył się, że właśnie kupił zwierzęta i jedzie z nimi do swojego gospodarstwa w powiecie działdowskim.

" Został ukarany mandatem karnym w wysokości 200 zł za wykroczenie polegające na użytkowaniu pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem. "

– wyjaśniła mł. asp. Anna Balińska.

O pomoc poproszony został znajomy gospodarz, który zobowiązał się zająć zwierzętami do czasu zorganizowania właściwego transportu.

Tymczasem w Warszawie stołeczni policjanci zatrzymali 27-latka, który jest podejrzany o celowe doprowadzanie do kolizji drogowych, a następnie wymuszanie pieniędzy od ich uczestników.

Czy w tej sprawie powinni interweniować obrońcy praw zwierząt? Tak Nie Nie mam zdania

Źródło: KPP w Ostródzie, PAP, Radio Ostróda

Zobacz również: Dwóch seniorów ukradło z pola kapustę wartą 3 tysiące złotych