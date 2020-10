Oświęcim: Ciąg dalszy poruszającej historii dziecięcych bucików z Muzeum Auschwitz

W jednym z dziecięcych bucików, prezentowanych na wystawie głównej w Muzeum Auschwitz, natrafiono na odręczny napis zawierający m.in. imię i nazwisko. Należał on do Amosa Steinberga urodzonego w 1938 roku, który został zgładzony wraz z matką.

Poruszająca historia dziecięcych bucików odnalezionych w Muzeum Auschwitz

Historia umieszczonego w buciku napisu zawierającego dane zgładzonego dziecka, znalazła ciąg dalszy. Jak informuje Muzeum Auschwitz, znalazła się również walizka jego ojca.

W środę, 30 września 2020, Paweł Sawicki z biura prasowego Muzeum poinformował, że podczas dalszych poszukiwań w dziale zbiorów okazało się, że w Miejscu Pamięci znajduje się walizka, która najprawdopodobniej należała do ojca zamordowanego Amosa.

" Więcej informacji otrzymaliśmy także od ich krewnych z Izraela. "

– poinformował Sawicki.

Z zachowanych dokumentów wynika, że matka z synem trafili do Auschwitz w transporcie z 4 października 1944 roku. Prawdopodobnie oboje zostali zamordowani w komorze gazowej po selekcji.

" Możemy się domyślać, że najprawdopodobniej to właśnie matka chłopca zadbała, by podpisać bucik swojego dziecka. "

– tłumaczy przedstawiciel biura prasowego Muzeum.

Historia Amosa Steinberga

Amos Steinberg urodził się 26 czerwca 1938 roku w Pradze. 10 sierpnia 1942 razem z rodzicami Ludwigiem i Idą trafił do getta Theresienstadt, z którego rodzina została deportowana do Auschwitz.

Ojciec chłopca, Ludwig, został przewieziony do Auschwitz w innym transporcie, a 10 października 1944 roku został przeniesiony z Auschwitz do obozu Dachau.

" Został wyzwolony w podobozie Kaufering. "

– poinformował Sawicki.

" Ocalały z Zagłady Ludvik Steinberg (Yehuda Shinan) wyemigrował do Izraela w maju 1949 roku. Był nauczycielem i dyrektorem kilku szkół. Był bardzo ceniony i lubiany przez swoich uczniów, jak i przez współpracowników. Kochał muzykę i pracował jako kantor w kilku synagogach. Dyrygował również chórami. Zmarł w 1985 roku Jego żona, Chana Shinan, którą poznał w Pradze jeszcze przed wojną, zmarła w roku 2014. Mają sześcioro wnucząt i 14 prawnucząt. "

- podał Sawicki.

Sawicki dodał również, że na jednej z walizek w zbiorach Muzeum widnieje nazwisko "Ludwig Steinberg". Jednak z dokumentacji wynika, że w KL Auschwitz przebywały przynajmniej dwie osoby o tym imieniu i nazwisku. Po wnikliwej analizie przybycia transportów, w których znalazł się Ludwig oraz Ida i synkiem można stwierdzić, że istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, iż ta walizka jest związana właśnie z nimi.

Znaleziona na walizce liczba "541" stanowi klucz do rozwiązania zagadki.

" Jest ona bardzo słaba widoczna gołym okiem. Udało się ją odczytać dzięki fotografiom w świetle podczerwonym. Jest to numer, pod którym zarejestrowano Amosa na liście transportowej do getta Theresienstadt. Została ona dopisana do pozostałych danych na walizie. To kolejna przesłanka wskazująca na to, że waliza prawdopodobnie była związana z rodziną Amosa, a może nawet bezpośrednio z nim samym. "

– powiedziała Hanna Kubik z działu zbiorów.

" Nie wiadomo na pewno, kto przyjechał z nią do Auschwitz. - Być może wcześniej spakowano do niej rzeczy Amosa i stąd właśnie dopisano tamten numer. Sytuacje, kiedy ta sama waliza wykorzystywana była w transportach do getta Theresienstadt, a następnie w czasie deportacji do Auschwitz przez dwie różne osoby były dość powszechne. "

– podkreśliła.

Łącznie z getta Theresienstadt do Auschwitz Niemcy przewieźli 24 transporty liczące ponad 46 tys. Żydów. Około 18 tys. z nich umieszczono w specjalnym obozie rodzinnym na terenie Auschwitz II-Birkenau.

Źródło: auschwitz.org

