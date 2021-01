Oszustwo "na Netflix". Uwaga na złodziei podszywających się pod platformę streamingową!

Netflix posłużył oszustom jako sposób na wyłudzanie pieniędzy. Nie daj się nabrać na wiadomość z komunikatem dotyczącym aktualizacji płatności za dostęp do platformy.

Platforma Netflix jest obecnie tak oczywistą alternatywą dla widzów tradycyjnej telewizji, że nie trzeba tłumaczyć, na czym polega jej popularność. Niestety oszuści postanowili wykorzystać użytkowników Netfliksa, by wyłudzić od nich pieniądze. Nie daj się nabrać na fałszywy komunikat!

Netflix - oszuści podają się za platformę streamingową

Netflix z roku na rok może pochwalić się coraz większą ilością widzów. Wpływa na to nie tylko liczba oryginalnych dobrze znanych produkcji, ale również fakt, że od kilku lat platforma tworzy tytuły we współpracy z filmowcami z różnych państw, w których jest dostępna. Niedawno przedstawiciele platformy mogli świętować nowy rekord liczby użytkowników.

Tego typu sukcesy wykorzystują internetowi oszuści, którzy znaleźli nową metodę wyłudzania pieniędzy - "na Netflix". Polega ona na wysłaniu do potencjalnej ofiary wiadomości, która rzekomo pochodzi od Netfliksa. Jak wygląda jej treść?

Netflix - komunikat o aktualizacji płatności to oszustwo

Firma Bitdefender zwraca uwagę na lawinowy wzrost ataków phishingowych wymierzonych przeciwko użytkownikom serwisu Netflix. Oszuści podszywający się pod tego usługodawcę wysyłają do klientów wiadomość o problemach związanych z opłatą subskrypcji. Niektórzy użytkownicy Netflixa otrzymują za pośrednictwem e-maila informację, że nie dokonali ostatniej opłaty za korzystanie z usług serwisu, co wiąże się z zawieszeniem ich członkostwa.

Oszuści pod przykrywką pomocy, wyłudzają pieniądze. Według ich fałszywych wiadomości e-mail, by odblokować subskrypcję, wystarczy kliknąć jeden z podanych linków. Odnośnik prowadzi do strony bardzo przypominającej serwis Netflixa. Po zalogowaniu użytkownik musi podać dane osobowe, numer karty płatniczej, jej datą ważności oraz kod CCV. W ten sposób nieświadomi zagrożenia klienci otwierają napastnikom drogę do swojego konta bankowego. Oto jak prezentuje się przykładowa wiadomość od oszustów wyłudzających pieniądze metodą "na Netflix":

Twoje konto zostało zawieszone. Zaktualizuj informacje dotyczące płatności. Witaj, Joanno Mamy problem dotyczący Twoich obecnych informacji rozliczeniowych. Spróbujemy z nich skorzystać ponownie, a tymczasem, jeśli chcesz, możesz zaktualizować swoje informacje dotyczące płatności

Jak widać na powyższym przykładzie, wiadomość jest napisana poprawnym językiem, nie zawiera żadnych literówek czy błędów gramatycznych. W rezultacie wielu użytkowników Netflixa połyka haczyk. Nie jest to pierwszy tego typu przypadek, podobna akcja phishingowa wymierzona przeciwko użytkownikom tej platformy miała miejsce w lipcu 2020 roku.

Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce skomentował działania internetowych oszustów.

Najnowsza kampania phishingowa skierowana przeciwko użytkownikom najpopularniejszej obecnie platformy VOD jest przemyślana i wykonana z dużą starannością. Świadczy o tym nie tylko treść e-maila, ale również jakość wykonania strony imitującej serwis Netflixa. Niestety, dbałość napastników o szczegóły staje się bardzo niepokojącym trendem w atakach phishingowych. Dlatego należy być bardzo ostrożnym i dokładnie sprawdzać przed kliknięciem w jakikolwiek link, czy faktycznie pochodzi od prawdziwego nadawcy.

Pamiętajcie! Netflix nigdy nie prosi o podanie danych osobowych przez e‑mail lub SMS. Dotyczy to następujących informacji: numery kart kredytowych i debetowych, dane rachunku bankowego, hasła do serwisu Netflix.