Oto PlayStation 5. Poznaliśmy specyfikację techniczną nowej konsoli Sony

"God of War", "Spider-Man", "inFamous", czy nadchodzące "Ghost of Tsushima" i "The Last of Us 2" to tylko kilka przykładów gier-legend dostępnych jedynie na konsole Playstation. Niedługo dowiemy się, co Sony przygotowało na następne lata - firma nareszcie zaprezentowała bowiem nadchodzącą konsolę PlayStation 5. Sprzęt został zaprezentowany na oficjalnej konferencji prasowej Sony, gdzie główny inżynier Mark Cerny opowiedział o specyfikacji technicznej PS5.

Playstation 5 - co wiemy o konsoli?

Konsola Playstation 5 będzie miała 16 GB RAM GDDR6, nośnik danych SSD (do którego będzie można dołączyć również dyski HDD pozwalające na powiększenie pojemności konsoli; listę kompatybilnych dysków poznamy później), który ma ładować gry w "ekspresowo szybkim tempie" oraz system graficzny od AMD (36 CU, co oznacza dostępność 2304 procesów strumieniowych w porównaniu do 52 CU i 3328 procesów strumieniowych w XSX), pozwalający na raytracing i primitive shaders.

Oprócz tego procesor będzie posiadał osiem rdzeni Zen 2 o taktowaniu 3,0 GHz (Xbox również 8 rdzeni o mocy 3,6-3,8 GHz).Wygląda jednak na to, że Xbox Series X będzie mocniejszą z nowych konsol.

Twórcy pozwalają też na granie w gry z PS4, co niewątpliwie będzie ogromnym plusem na początku nowej generacji konsol.

Mężczyzna przyznał, że tym razem inżynierowie współpracowali blisko z twórcami gier wideo - w końcu sprzęt jest używany głównie do grania, więc bliska współpraca z nimi była bardzo ważna dla twórców PS5. Jednym z najważniejszych elementów wskazywanych przez autorów gier wideo było wprowadzenie dysków SSD do nowego sprzętu, co na szczęście się udało.

Podobną uwagę skupiono również na stworzeniu systemu audio, który będzie pozwalał graczom na poznanie nowych doświadczeń dźwiękowych, wcześniej niespotykanych w grach wideo.

Niestety, Cerny nie zdradził ceny, ani daty rozpoczęcia sprzedaży PlayStation 5. Nie pochwalono się również zdjęciami, ani gameplayem zarejestrowanym na nadchodzącej konsoli.