Oto lista 10 najlepiej sprzedających się gier 2020 roku. Jest kilka niespodzianek

Poznaliśmy listę 10 najlepiej sprzedających się gier 2020 roku. Czy przynajmniej najlepiej sprzedających się gier 2020 roku do tej pory i to tylko w USA. Nie mniej, Stany Zjednoczone są centrum pop-kultury, które narzuca Europie sporo trendów. Jako, że nie dotrwaliśmy jeszcze połowy 2020 roku, to najlepiej sprzedającą pozycją na liście jest produkcja z 2019 roku, chociaż nie zabrakło na liście kilku nowinek.

10 najlepiej sprzedających się gier w 2020 roku

Są na niej również widoczne braki - już teraz możemy zdradzić, że nie ma na niej tegorocznego "Doom: Eternal", brakuje też długo wyczekiwanego "Final Fantasy VII Remake" (aczkolwiek produkcja zadebiutowała dopiero w połowie kwietnia, więc to akurat nie jest aż tak dziwne).

Lista najlepiej sprzedających się gier 2020 roku zapewne wyglądałaby bardzo podobnie w Polsce (może oprócz gier sportowych pokroju "Madden 20", czy "MLB: The Show 20" - zamiast nich, na liście wysoko byłaby niewątpliwie "FIFA 20").

A więc jak wygląda lista 10 najlepiej sprzedających się gier w 2020 roku w USA? Prezentuje się następująco:

10. Star Wars Jedi: Fallen Order (listopad 2018, multiplatformowa)

9. Mario Kart 8: Deluxe (maj 2017, Nintendo Switch)

8. Madden NFL 20 (sierpień 2020, multiplatformowa)

7. Resident Evil 3 Remake (kwiecień 2020, multiplatformowa)

6. Grand Theft Auto V (wrzesień 2013, multiplatformowa)

5. MLB: The Show 20 (marzec 2020, Playstation 4)

4. NBA 2K20 (wrzesień 2019, multiplatformowa)

3. Dragon Ball Z: Kakarot (styczeń 2020, multiplatformowa)

2. Animal Crossing: Horizons (marzec 2020, Nintendo Switch)

1. Call of Duty: Modern Warfare (październik 2020, multiplatformowa)

Sukces GTA V, które utrzymuje się na liście najlepiej sprzedających się gier jest po prostu niesamowity. Produkcja ma już prawie 7 lat (5 lat, jeżeli liczymy wersje na konsole nowej generacji i pecety), a wciąż króluje w zestawieniach. Jej pozycja na szczycie listy najlepiej zarabiającego dzieła kultury wszech czasów nie będzie zagrożona jeszcze przez wiele lat.