Zastanawialiście się kiedyś, która wokalistka jest najbogatsza? Taylor Swift, a może Adele? Chociaż oczywiście mają na swoim koncie fortuny, to jednak nie one są na szczycie rankingu "Forbesa". Co ciekawe, artystka, która jest już miliarderką, nie wydała żadnego albumu od 5 lat.

Oto najbogatsza wokalistka na świecie. Nie wydała żadnego albumu od 5 lat

Według magazynu "Forbes", to właśnie Rihanna jest najbogatszą wokalistką na świecie. Jej majątek wynosi 1,7 mld dolarów. Okazało się, że piosenkarka ma nosa do interesów, bo większość majątku stanowi jej marka kosmetyczna "Fenty Beauty" warta 1,4 mld dolarów.

Natomiast jej firma bieliźniana "Savage x Fenty" jest wyceniana na 270 mln dolarów. Co zatem idzie, wpływy z działalności muzycznej to tylko niewielka część najbogatszej wokalistki na świecie. Ostatni jej album zatytułowany "Anti" ukazał się w 2016 i jak na razie nic nie świadczy o tym, by artystka oderwała się na moment od branży beauty na rzecz nowej muzyki.