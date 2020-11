Oto pierwsze recenzje Playstation 5. Krytycy są zachwyceni nową konsolą od Sony

Krótko mówiąc - tak. 6 listopada 2020 roku pojawiły się pierwsze recenzje najnowszej konsoli od japońskiej firmy. Wygląda na to, że 25 lat doświadczenia w tworzeniu sprzętu do grania robi swoje, bowiem Playstation 5 może być najlepszą konsolą Sony w historii. Oczywiście są to pierwsze wrażenia kilkudziesięciu recenzentów, ale te mogą uspokoić osoby, które miały jeszcze opory przed kupieniem PS5.

Oto pierwsze recenzje Playstation 5

Recenzenci są zgodni - PS5 dobrze reprezentuje wejście w "nową generację" gier wideo. Największymi zmianami w przeciwieństwie do poprzedniczki jest przede wszystkim dużo zmniejszony czas ładowania. Gry są wznawiane w mgnieniu oka, konsola pozwala na przełączanie się między aplikacjami bez większego zajęknięcia, a podczas używania PS5 nie powinniśmy uświadczyć żadnych przycinek i spadków FPS-ów - zwłaszcza w grach z poprzedniej generacji.

W pierwszych wrażeniach recenzenci zauważyli również sporą poprawę grafiki w nowych produkcjach - zachwyt spadł zwłaszcza na oświetlenie, co jak wiemy jest obecnie jednym z najważniejszych punktów promocyjnych dla wielu gier (tak jak niegdyś było to zachowanie włosów, jak w przypadku Nvidia HairWorks). Chwalony jest też nowa karta dźwiękowa, która oferuje jeszcze lepsze wrażenia z rozrywki, niż do tej pory.

Wyjątkowo dużo komplementów posłano również w kierunku pada DualSense, który jest największą ewolucją względem kontrolerów do Playstation od czasów wprowadzenia dwóch gałek. Ten jest wyposażony w specjalne silniki haptyczne i adaptacyjne triggery, które potrafią zmieniać czułość oporu stawianego przeciwko naszym palcom. To połączone z nowym systemem wibracji sprawia, że według wielu to właśnie pad jest najbardziej "next-genowym" elementem Playstation 5.

Sam sprzęt jest duży (ma prawie 40 centymetrów "wzrostu" w pozycji stojącej), a i sam design nie każdemu przypadnie do gustu. Z relacji dziennikarzy wynika jednak, że liczy się to, co jest w środku. A to jest bardzo dobre. Playstation 5 zadebiutuje 19 listopada 2020 roku w cenie 1849 złotych w wersji bez napędu i 2299 w wersji z napędem.

Warto nadmienić, że konsole na premierę nie będą dostępne w sklepach stacjonarnych - sprzęt kupimy tylko online. A tutaj życzymy powodzenia, bo większość polskich dystrybutorów PS5 już wyprzedało swoje zapasy.