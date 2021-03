Brzmi ciekawie, prawda? W tym szpitalu żaden pacjent nie zje już wędlinki. Jak podaje noizz.pl, Hayek Hospital w Bejrucie postanowił wprowadzić tylko wegańskie posiłki. Dyrekcja szpitala tłumaczy tę decyzję dbaniem o zdrowie pacjentów. Już wcześniej w ośrodku wprowadzono opcję wyboru jedzenia - wegańskiego oraz mięsnego. W końcu jednak zdecydowano definitywnie zrezygnować z produktów pochodzenia mięsnego.

Oto pierwszy szpital na świecie, w którym są serwowane tylko wegańskie posiłki

Dyrekcja szpitala o swojej decyzji poinformowała m.in. na instagramowym profilu ośrodka:

Od 1 marca nasi pacjenci budzący się po operacjach nie będą witani szynką, serem, mlekiem i jajkami - produktami, które mogły przyczynić się do ich problemów ze zdrowiem.

Jak podaje noizz.pl, w informacji prasowej szpital powołuje się na dane WHO, które klasyfikuje przetworzone mięso jako rakotwórcze z grupy 1A, zaś czerwone mięso jako rakotwórcze z grupy 2A. Co za tym idzie, szpital porównuje serwowanie mięsa do podawania papierosów swoim pacjentom.

Poprzez serwowanie wegańskich posiłków szpital chce zapobiec wielu chorobom, zamiast je leczyć. Czy taka decyzja spodoba się pacjentom?