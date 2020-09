Jak podaje ukraiński portal AvianNews, do nietypowego zdarzenia doszło 31 sierpnia podczas lotu z tureckiej Antalyi do Kijowa. Na lotnisku Boryspol tuż po wylądowaniu jedna z pasażerek, wracająca z wakacji z mężem i dziećmi po prostu wstała i otworzyła drzwi awaryjne samolotu, po czym zwyczajnie wyszła na skrzydło maszyny.

Nietypowa wycieczka

Wydarzenie szybko zaalarmowało pracowników linii UIA (Ukraine International Airlines), którzy szybko zainterweniowali, zgłaszając sprawę ochronie lotniska, policja oraz punktowi pierwszej pomocy. Próbowano wyjaśnić co było przyczyną zaskakującego zachowania kobiety. Szybko okazało się, że pasażerka nie jest pod wpływem żadnych środków odurzających, ani alkoholu. Nie umiała jednak wyjaśnić, co skłoniło ją do niestandardowego zachowania.

Patrząc jednak na nagranie z monitoringu lotniska, które pojawiło się w social mediach portalu AvianNews, sytuacja wygląda trochę, jakby kobieta uznała, że to naturalna procedura wychodzenia z samolotu i oczekiwała zejścia na płytę lotniska po otwarciu drzwi.

Spacer po skrzydle – zobacz nagranie

W Internecie pojawiło się nagranie nietypowego spaceru kobiety.

Słone konsekwencje

Za swój czyn kobieta może jednak słono zapłacić. Mimo, że nikomu nie stała się żadna krzywda, pogwałcenie zasad bezpieczeństwa na pokładzie samolotu, mogło przyczynić się do gorszej sytuacji. Dlatego też pasażerka otrzymała stosowną karę.

Jak podają zagraniczne media, kobieta trafiła na „czarną listę” pasażerów linii Ukraine International Airlines i ma zakaz latania wszystkimi połączeniami tej firmy. Wszystko wskazuje jednak na to, że ban jest czasowy, choć źródła nie dotarły do informacji na temat czasu obowiązywania zakazu.

