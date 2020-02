Outriders. Polacy pokazali pierwszą grę na PlayStation 5 i Xbox Series X [WIDEO]

People Can Fly to twórcy Painkillera, Bulletstorm i Gears of War: Judgement. Studio odzyskało niezależność i wykorzystało możliwość samostanowienia do rozpoczęcia prac nad nową grą.

Outriders został pokazany po raz pierwszy na E3 2019, tej samej imprezie, na której okazało się, że Keanu Reeves wcielił się w Johnny'ego Silverhanda w Cyberpunku 2077. O grze People Can Fly nie było jednak wiadomo zbyt wiele, gdyż udostępniono tylko zwiastun na rozbudzenie apetytu.

Polskie studio zdecydowało się w końcu uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć nieco więcej o grze Outriders. Oznajmiono, że premiera gry szykowana jest na koniec 2020 roku, a zagrać można będzie PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4 oraz PC.

Outriders na nowym zwiastunie. People Can Fly pokazują strzelankę następnej generacji.

Outriders, pierwsza polska gra oficjalnie zapowiedziana na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X, prezentuje się tak:

Jako że nie samym wzrokiem chłoniemy gdy, studio People Can Fly podzieliło się także pierwszym opisem gry. Outriders to „strzelanina RPG”. Studio chwali się, że akcja gry została osadzona w autorskim świecie:

" Outriders to kooperacyjna strzelanina RPG dla 1–3 graczy, osadzona w oryginalnym, mrocznym i desperackim uniwersum s.f. Podczas gdy ludzkość będzie wykrwawiać się w okopach planety Enoch, ty stworzysz swojego Outridera i wyruszysz w podróż przez niebezpieczną planetę. Dzięki rozbudowanej fabule i zróżnicowanemu światowi zostawisz za sobą slumsy First City, a następnie przemierzysz lasy, góry i pustynie w poszukiwaniu tajemniczego sygnału. Połączenie dynamicznej strzelaniny z potężnymi mocami i stale rosnącym arsenałem dziwnych broni oraz sprzętu zapewni w grze „Outriders” wiele godzin rozgrywki, prosto od twórców najlepszych strzelanek ze studia People Can Fly. "

Więcej informacji na temat gry, w tym prezentację rozgrywki, zobaczyć można będzie 13 lutego 2020: na ten dzień People Can Fly zapowiedzieli przeprowadzenie transmisji w sieci o godz. 21:00.

My już graliśmy w Outridersów, wrażeniami podzielimy się po oficjalnej prezentacji studia.

