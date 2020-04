Paczkomaty otwierane przez zaklęcie Alohomora? Inicjatywa InPost zachwyciła fanów Harry'ego Pottera

Z uwagi na środki ostrożności związane z pandemią koronawirusa, wiele firm wprowadza dość ciekawe i nowatorskie rozwiązania, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa swoich klientów. I zwyczajnie ułatwienie im życia. Na jeden z bardziej oryginalnych pomysłów wpadła spółka InPost. Zachwycił on zwłaszcza fanów serii J.K. Rowling.

Paczkomaty otwierane przez zaklęcie Alohomora

W ramach walki z koronawirusem i możliwie jak największej ochrony konsumentów, spółka InPost powołała do życia mobilną aplikację, dzięki której paczki z paczkomatów odbierać można "na odległość". Polega to na tym, że klient nie musi mieć już fizycznej styczności z ekranem paczkomatu - odbioru może dokonać poprzez jedno kliknięcie na ekranie telefonu.

Zobacz też: Łódzka Filmówka stworzy film o Polakach w czasie kwarantanny. Twórcy poszukują bohaterów

To jednak nie wszystko. By nieco urozmaicić ten proces, a jednocześnie puścić przysłowiowe oko w stronę fanów "Harry'ego Pottera", aplikacja zawiera funkcję "Alohomora", za pomocą której odpowiednie drzwiczki paczkomatu się otwierają. Dla niezaznajomionych z tematem (lub zapominalskich) - Alohomora to zaklęcie z serii przygód o Harrym Potterze, służące do otwierania zamków.

Zobacz też: Przebrany za krzak wymknął się z domu. Chodzący żywopłot poszedł na zakupy [WIDEO]