Synoptycy zapowiadali w weekend ogromne mrozy i tak też się stało. Najniższe temperatury zanotowano na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu. W którym mieście padł rekord?

Takich mrozów już dawno nie było! Gdzie padł rekord tegorocznej zimy?

W niedzielę wieczorem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodne poinformował, że na godz. 22.15 w Białymstoku temperatura spadła do ponad -25 stopni Celsjusza, natomiast w Gołdapi na Mazurach zanotowano -27,8 st. Co więcej w poniedziałek IMGW zdradził, że w Kętrzynie na Mazurach przy gruncie zanotowano temperaturę minus 28 st. C, w Mikołajkach - 27 st. C. a w Olsztynie -24 st. C.

Jak podaje PAP, w nocy z niedzieli na poniedziałek obowiązywał alert pierwszego stopnia przed silnym mrozem w całym kraju oprócz części województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Zgodnie z obecną prognozą IMGW, w większości kraju silny mróz ma utrzymywać się do poniedziałkowego poranka, miejscami do wtorku.

W niedzielę przed niskimi temperaturami ostrzegało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uważajcie na siebie, zadbajcie o wasze zwierzęta, które mieszkają na zewnątrz" - apelowało na Twitterze RCB.