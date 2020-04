Palenie tytoniu 14-krotnie zwiększa ryzyko zgonu na COVID-19. Zagrożeni są także bierni palacze

Na całym świecie dosłownie co chwila rodzą się informacje o znalezieniu nowego cudownego specyfiku mogącego pomóc w walce z COVID-19. Część z nich to wstępne wyniki badań laboratoryjnych, sporo zgłoszeń mija się jednak z prawdą i jest tylko próbą sprzedania jak najdrożej specyfików, które w żaden sposób nie pomogą zatrzymać spustoszeń wywoływanych przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Najnowszym doniesieniem z frontu walki z COVID-19 są przypuszczenia, że nikotyna, dzięki korzystaniu z podobnych do SARC-CoV-2 receptorów, może blokować koronawirusa łącząc się wcześniej z atakowanymi komórkami. Na wieść o tym Francja zakazała handlu plasterkami z nikotyną, żeby zapobiec spekulacjom i na zbudować na wszelki wypadek odpowiednio duży zapas potencjalnego leku.

Wielu palaczy przyjęła tę wiadomość za dobrą monetę i wskazuje, że palenie jest w związku z tym korzystne dla zdrowia. Na takie dictum postanowiło zareagować Polskie Towarzystwo Chorób Cywilizacyjnych, które mówi wprost: jeśli palisz, jesteś chory. I narażasz na ogromne niebezpieczeństwo swoich bliskich.

Polskie Towarzystwo Chorób Cywilizacyjnych wskazało, że już sama czynność palenia znacznie zwiększa ryzyko zachorowania na COVID-19.

Czynność palenia papierosów to intensywne wdychanie powietrza i dymu papierosowego, wraz z powtarzającymi się ruchami rąk w okolicy ust oraz ustnika papierosa. Istotnie zwiększa to ryzyko zarówno inhalacji aerozolu zawierającego wiriony SARS-CoV-2, jak również przeniesienie wirusa z dotykanych rękami powierzchni do ust i nosa. "