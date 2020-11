Pamiętniki Alana Rickmana będą sprzedawane w formie książki. Kiedy premiera?

Alan Rickman zostawił po sobie niezwykłą spuściznę filmową. Okazało się jednak, że mężczyzna chętnie zapisywał również swoje przemyślenia, doświadczenia i inspiracje w prywatnych notatnikach. Jak podaje The Guardian, tych powstało aż 27, a teraz wszystkie zostaną spisane, edytowane i wydane w formie kompletnej książki z jego zapiskami.

Pamiętniki Alana Rickmana zostaną wydane jako książka

Rickman zaczął pisać pamiętniki na początku lat 90. i kontynuował ten proces aż do swojej śmierci z powodu raka trzustki w 2016 roku. Jego wspomnienia obejmują zatem okres jego największej popularności, gdy zasłynął rolami w serii filmów o Harrym Potterze, "Autostopem przez Galaktykę", czy "To właśnie miłość".

Alan Taylor, wydawca Scottish Review of Books, zajmie się edytowaniem pamiętników i stworzeniem z nich książki. Autor udzielił wywiadu dla The Guardian, w którym zdradził, że zapiski Rickmana były "anegdotami; szczerymi, mądrymi, nieco plotkarskimi i całkowicie szczerymi", a całość ma być "wglądem do umysłu świetnego aktora, który był uwielbiany przez widzów na całym świecie".

Książka ma się również zanurzyć w jego relacje przyjacielskie, zainteresowania polityczne (jako członek brytyjskiej Partii Pracy) oraz zakulisowe opowieści z czasów przepastnej kariery aktorskiej. Jak czytamy w oświadczeniu wydawnictwa Canongate, które będzie odpowiedzialne za dystrybucję książki:

Pamiętniki pokazują nam jednak prawdziwego Alana Rickmana, mężczyznę zabawnego, pełnego pasji, czasami prowokującego, a także świeże spojrzenie na jego twórczość. Pisał je tak, jakby rozmawiał z przyjacielem. Krótkie i zwarte akapity tworzą nam przepastne obrazy, oferując nam wgląd w jego proces myślowy i opinie na temat przyjaciół oraz świata. Są intymne, złożone i bardzo zabawne.

Rima Horton, żona Rickmana, która znała go od 1965 roku, stwierdziła, że jest bardzo zadowolona, iż to właśnie Canongate będzie wydawcą książki. Jej zdaniem pamiętniki Alana Rickmana mają przedstawić prawdziwego Alana - jego poczucie humoru, ciekawe obserwacje, niezwykłe umiejętności oraz oddanie sztuce.

Książka "The Diaries of Alan Rickman" zostanie opublikowana przez Canongate jesienią 2022 roku.