Panasewicz nazwał Kukiza "g*ojem". Teraz polityk mu odpowiada: "Ja się nie wstydziłem podać mu ręki"

W połowie sierpnia Janusz Panasewicz ostro skrytykował Kukiza pisząc w swoim wpisie na Facebooku: "Wstydzę się każdego dnia kiedy przyszło mi podać ci rękę, ty g*oju". Paweł Kukiz, razem z 2 posłami Kukiz'15 głosowali za projektem potocznie zwanym Lex TVN. Decyzja byłego muzyka odbiła się szerokim echem w sieci. Teraz Kukiz odniósł się do słów Panasewicza.

Paweł Kukiz pojawił się w programie "Gość Wydarzeń", w którym odniósł się do lex TVN oraz krytyki ze strony wokalisty Lady Pank. Jak podaje onet.pl., polityk tak skomentował sprawę:

Ja się nie wstydziłem podać ręki człowiekowi, który rozpoczynał karierę na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w 1981 r. Mówię tu o panu Januszu. Ale skończmy ten temat, ja nie mam do nich pretensji. Raz, że jakiejś szczególnej wiedzy o ustroju nie posiadają i nie muszą, bo zajmują się czymś zupełnie innym. (…) A druga sprawa, trudno, żeby gryźli rękę, która ich karmi, mówię o mediach

Rozmowa mocno zdenerwowała Kukiza, który w pewnym momencie zaczął krzyczeć. Zwrócił się bezpośrednio do Diany Rudnik z TVN i odniósł do jej wypowiedzi na festiwalu w Sopocie, gdy TVN24 świętował swoje 20. urodziny:

I nagle mnie wszyscy oskarżają, bo w Sopocie wychodzi jakaś kobiecina z tego TVN-u i mówi w pewnym momencie: oto proszę bardzo przykład, jak można sprzedać honor i twarz za pieniądze. Za jakie kobieto pieniądze?! Wskaż mi to, a nie oskarżaj mnie publicznie! To nie są wolne media, tylko to są jakieś wolne żarty!