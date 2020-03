"Pandemia koronawirusa przyspiesza" - nowe oświadczenie szefa WHO

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, wydał nowe oświadczenie, w którym poruszył kwestię tempa, z jakim rozprzestrzenia się COVID-19. Padło też kilka słów na temat Igrzysk Olimpijskich, które mają odbyć się w Tokio.

Nowe oświadczenie szefa WHO - "Pandemia koronawirusa przyspiesza"

Tedros Adhanom Ghebreyesus przyznał otwarcie - koronawirus rozprzestrzenia się coraz większym tempie. Nowe przypadki zakażeń zgłaszane są w niemal każdym kraju na świecie.

" 67 dni minęło od pierwszego zgłoszonego przypadku COVID-19 do momentu, kiedy potwierdzono 100 tysięcy zakażeń na całym świecie. Następnie, osiągnięcie poziomu 200 tysięcy przypadków zajęło wirusowi 11 dni, a 300 tysięcy - jedynie 4 dni. "

Pandemia się szerzy, jednak - jak twierdzi szef WHO - "możemy zmienić jej trajektorię". Tedros Adhanom Ghebreyesus zapewnił w swoim oświadczeniu, że zwróci się do przywódców krajów członkowskich grupy G20 o zwiększenie produkcji środków higienicznych, a także unikanie zakazów ich eksportu i zapewnienie ich sprawiedliwej dystrybucji.

W kwestii tegorocznych Igrzysk Olimpijskich nie zapadła ostateczna decyzja. Wiele wskazuje jednak na to, że tokijska Olimpiada, która miała odbyć się w terminie 24 lipca - 9 sierpnia, nie dojdzie do skutku. Jak bowiem stwierdził dr Mike Ryan, ekspert ds. sytuacji nadzwyczajnych WHO:

" Jesteśmy przekonani, że rząd japoński i Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie przystąpiłyby do żadnych igrzysk, gdyby były niebezpieczne dla sportowców i kibiców "

