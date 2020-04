Pandemia koronawirusa zmieniła Armiego Hammera nie do poznania [ZDJĘCIE]

Na świecie szaleje koronawirus. Z tego powodu miliony ludzi na całym globie stosuje się do zaleceń WHO i poddaje się izolacji społecznej. Dotyczy to również gwiazd Hollywood pokroju Armiego Hammera. Aktor udowodnił, że czas spędzony podczas izolacji może posłużyć jako test nowego wizerunku.

Koronawirus - Armie Hammer zmienił wizerunek

Aktorzy mają podczas pandemii koronawirusa pod górkę, ponieważ w większości przypadków całkowicie stracili możliwość pracy. Teatry i plany filmowe są od wielu tygodni zamknięte. Oczywiście zdarzają się przypadki kreatywnego wykorzystania czasu przez artystów, ale należą one do rzadkości.

Armie Hammer nie nudzi się jednak podczas samoizolacji, co udowodnił najnowszym zdjęciem na swoim Instagramie. Aktor zaprezentował swoim fanom nowy wizerunek. Prawdopodobnie, gdybyśmy nie napisali, że chodzi o Hammera, większość z Was, by go nie rozpoznała. Zresztą przekonajcie się sami.

Gwiazdor takich filmów jak "Tamte dni, tamte noce" czy "Kryptonim U.N.C.L.E." zazwyczaj był kojarzony z typowo męską fryzurą. Czasem zaszalał i pozwolił swojemu zarostowi trochę urosnąć, nigdy jednak nie nosił brody drwala. Koronawirusowa izolacja sprzyja jednak eksperymentom wizerunkowym. Hammer postanowił zrobić sobie irokeza i zapuścić wąsy, których nie powstydziłby się członek gangu motocyklistów, albo sam Joe Exotic. Do tego ta seksowna bluzeczka z frędzelkami i pastelowe szorty. Wisienką na torcie jest diabelska mina Hammera.

Fani aktora są w szoku nagłą przemianą, ale warto pamiętać, że zazwyczaj aktorzy są zobowiązani przez studia filmowe do zachowania wizerunku określonego w umowie. Pandemia sprawiła, że Hammer mógł w końcu popuścić wodze fantazji. Kto wie, może w końcu pokazał swoje prawdziwe oblicze...

