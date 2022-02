Pandora podjęła współpracę z Marvelem. Zobaczcie biżuterię inspirowaną superbohaterami

Pandora x MARVEL - oto biżuteria inspirowana superbohaterami

Do sprzedaży trafiła seria biżuterii Pandora inspirowana serią filmów o Avengers. Firma zachęca klientów do tego, by odnaleźć nadzieję, poznać historię uniwersum, a także mocną stronę pracy zespołowej.

Jak opowiadają Filippo Ficarelli i Francesco Terzo, dyrektorzy kreatywni Pandory:

Byliśmy zafascynowani odwagą, siłą i wrażliwością Avengers. Bohaterowie zachęcają nas do odnalezienia w sobie siły oraz wskazują, że powinniśmy działać, aby tworzyć świat, który chcemy zobaczyć. Kolekcja jest wyrazem miłości, pasji oraz manifestem wartości. Jest tym, co łączy uniwersum Marvela i Pandorę.

Jak czytamy w oświadczeniu firmy, kolekcja MARVEL x Pandora jest "inspirowana kultowymi postaciami z Marvela, które pokazują wszechświat pełen pasji, marzeń i przygód oraz uczą nas, aby uwierzyć w siebie".

W kolekcji znajdziemy charmsy, które reprezentują każdego bohatera z drużyny Avengers, a także pierścionki i zawieszki inspirowane postaciami oraz przedmiotami znanymi z kart komiksów i filmów MCU. Nowe elementy z niesamowitą precyzją "odzwierciedlają zarówno ich osobowość, jak i wartości". Współpraca natomiast "łączy w sobie ducha Marvela i kunszt Pandory", która bardzo realistycznie odtworzyła atrybuty i kostiumy bohaterów.

Ceny produktów wahają się od 169 do 389 złotych. Kolekcja MARVEL x Pandora jest już dostępna w sprzedaży i znajdziecie ją na stronie internetowej sieci.